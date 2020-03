Gdzie załatwiać sprawy podatkowe, czyli właściwość miejscowa organów podatkowych

Zgodnie z ogólną zasadą, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bądź miejsca wykonywania czynności podlegających podatkowi może wpłynąć na zmianę twojego urzędu skarbowego. Jeśli zmiana warunkująca nową właściwość urzędu skarbowego nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczkę za ten okres wpłacasz już do nowego urzędu skarbowego.

PIT

Dla rozliczenia podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa. Przy takiej formie opodatkowania organ właściwy określa się według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku PIT-16 lub CEIDG.

CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu miejsca zamieszkania (podatnicy - osoby fizyczne) albo adresu siedziby firmy (podatnicy - osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

PCC

Dla rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego.

Właściwość konkretnego urzędu w sprawach PCC od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane w kraju – ustala się według określonych zasad.

I tak w przypadku przeniesienia:

własności nieruchomości

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz

wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i - prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego



właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli podpisujesz umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą przeniesienia nieruchomości to notariusz, jako płatnik podatku, pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku do urzędu skarbowego.

W pozostałych przypadkach właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

Gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie (każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku) – właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby jednego z tych podmiotów.

W przypadku PCC od zawarcia lub zmiany umowy spółki – odpowiedni jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób – właściwym organem podatkowym w zakresie PCC jest naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego miejsca zamieszkania (siedziby) nabywcy.

Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. Przy czym naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej.

Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową organów ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby

osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

Przykład

Spóła A z siedzibą w Białymstoku (Nowe Miasto) prowadzi działalność jako zarejestrowany odbiorca, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru wskazanego w zezwoleniu, znajdującego się w Gdyni. Jednocześnie spółka A prowadzi we Wrocławiu i Świdnicy hurtownie wina, które zaopatruje w wino z akcyzą opłaconą we Włoszech. W tym przypadku właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, podatnik - co do zasady - może wybrać jeden z tych organów i wskazać go w oświadczeniu. Jednakże, jeśli podatnik nie wykonuje czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy, właściwość urzędu ustala się ponownie.

W sytuacjach:

ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych,

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

Właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są te czynności.

Jeżeli nie można ustalić właściwości w ww. sposób, to właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Natomiast urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, jest zawsze Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

Centra obsługi podatnika

Centra obsługi podatnika zapewniają kompleksową obsługę w zakresie bieżących spraw załatwianych w urzędach skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

Obsługa i wsparcie realizowane w centrach obsługi polegają m.in. na:

przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;

udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;

zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;

informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Obsługa i wsparcie realizowane w centrach obsługi nie obejmują sporządzania pism, opinii, zeznań oraz deklaracji podatkowych.

Centra obsługi uruchomiono w 51 urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Zobacz wykaz urzędów, w których funkcjonują centra obsługi podatnika.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata targowa

Organem właściwym w sprawach opłaty targowej jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

