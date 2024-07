Kryptowaluty i podatki (6) Obrót kryptowalutą dokonywany przez przedsiębiorcę i podatek PIT

W poprzedniej lekcji analizowaliśmy w jaki sposób, od strony podatkowej, należy rozliczyć handel kryptowalutą dokonywany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast teraz zajmiemy się tym zagadnieniem z perspektywy przedsiębiorcy.

Przychody, koszty, rozliczenie w zakresie podatku PIT

Art. 17 ust. 1f ustawy PIT stanowi, iż przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

W myśl art. 22 ust. 14 ustawy PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Przychody z kapitałów pieniężnych zostały wymienione jako osobne źródło przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

W tym miejscu powróćmy jeszcze na moment do definicji działalności gospodarczej. Otóż art. 5a pkt 6 ustawy PIT wskazuje, że pozarolnicza działalność gospodarcza występuje wtedy, gdy dany przychód nie może być zaliczony do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Skoro zatem od 1 stycznia 2019 r. przychód z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty jest kwalifikowany do przychodu z kapitałów pieniężnych (pkt 7) to automatycznie wyklucza to możliwość uznania, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. W konsekwencji nawet jeżeli przedsiębiorca dokonuje handlu kryptowalutami to i tak uzyskany przychód rozlicza jako odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu.

Powyższe przede wszystkim wynika z treści art. 17 ust. 1g ustawy PIT, gdzie podano, że przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

To oznacza, że z działalnością gospodarczą będziemy mieli do czynienia tylko w tych przypadkach, w których podmiot wykonuje usługi określone w art. 2 ust. 1 pkt 12ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. kantor wymiany wirtualnych walut). Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 129m ww. ustawy działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, jest działalnością regulowaną i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Zatem tylko w takim przypadku mamy do czynienia z przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.