ZUS ostrzega przed fałszywymi informacjami o podwyżce świadczeń 500+

W internecie pojawiają się fałszywe informacje nt. rzekomego wyrównania świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia do grudnia 2023 r. na udostępniony wniosek – ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W rzeczywistości świadczenie wychowawcze 500+ ma zamienić się w 800+ w sposób automatyczny z początkiem 2024 r.

„W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Do ZUS zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). Taki wniosek nie jest drukiem przygotowanym przez ZUS i nie należy go składać, bo takie wyrównanie nie przysługuje” – informuje ZUS.

Jak wynika z aktualnych regulacji, do końca 2023 r. wysokość świadczenia wychowawczego ma wynosić 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od początku 2024 r. dojdzie do automatycznej zmiany 500+ w 800+. W praktyce świadczeniobiorcy nie będą musieli składać żadnego dodatkowego wniosku w tej sprawie. Od nowego roku uprawnione do świadczenia osoby otrzymają już wypłaty w nowej wysokości.

„Prawo do 500+ jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacane od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli się spóźnił i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca, w którym złożył wniosek. Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci. Na złożenie wniosku mają oni bowiem 3 miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeśli dotrzymają tego terminu, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem” – przypomina ZUS.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r., składać będzie można od lutego przyszłego roku (wyłącznie drogą elektroniczną).

mp