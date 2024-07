MZ o składce zdrowotnej: Nie będzie powrotu do starych zasad. A co będzie?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ramach obecnie prowadzonych prac nie przewiduje się „prostego” powrotu do zasad opłacania składki sprzed wejścia w życie tzw. Polskiego Ładu. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie zmian w składce zdrowotnej dot. przedsiębiorców. Proponuje się m.in. wprowadzenie ryczałtowej, niezależnej od dochodu składki zdrowotnej oraz zlikwidowanie obliczania składki zdrowotnej od przychodów (dochodów) ze zbycia środków trwałych. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r.

Interpelacja nr 3368 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przywrócenia poprzednich przepisów dotyczących składki zdrowotnej

Sytuacja w której właściciel firmy płacił niekiedy realnie mniejszą składkę zdrowotną niż pracownicy zarabiający wielokrotnie mniej budziły emocje społeczne. Formacje wchodzące w skład koalicji rządzącej politycznie deklarowały przywrócenie poprzednich rozwiązań jako priorytetowe.

Na jakim etapie są prace nad przywróceniem poprzednich przepisów dotyczących składki zdrowotnej? Czy resort popiera te rozwiązania? Jaki byłby szacunkowy roczny koszt budżetowy wdrożenia ich w 2025 r.? Czy 1 stycznia 2025 r. to realny termin wdrożenia tych przepisów?

Poseł Marcin Porzucek

11 czerwca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3368 w sprawie przywrócenia poprzednich przepisów dotyczących składki zdrowotnej

w odpowiedzi na przesłaną do Ministerstwa Zdrowia interpelację poselską nr 3368 z dnia 21 czerwca 2024 r. Pana Posła Marcina Porzucek w sprawie przywrócenia poprzednich przepisów dotyczących składki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, stanowiących odpowiedź na pytania postawione przez Pana Posła:

1. Na jakim etapie są prace nad przywróceniem poprzednich przepisów dotyczących składki zdrowotnej?

2. Czy resort popiera te rozwiązania?

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że w ramach obecnie prowadzonych prac nie przewiduje się „prostego” powrotu do zasad opłacania składki sprzed wejścia w życie ustawy dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie zapowiedzianych na wspólnej konferencji Minister Zdrowia i Ministra Finansów w dniu 21 marca 2024 r. - zmian w składce zdrowotnej. Zgodnie z przygotowywanym projektem opracowywane zmiany normatywne, dotyczące obciążenia (głównie rachunkowego i biurokratycznego) przedsiębiorców obowiązkiem składkowym w ubezpieczeniu zdrowotnym, powinny przynieść następujące efekty:

(1) Dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej jako„PIT”) w oparciu o skalę podatkową (oraz osób,októrych mowa w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.; dalej jako „ustawa o PIT”) projektowane zmiany oznaczają korzyści z tytułu wprowadzenia ryczałtowej, niezależnej od dochodu składki zdrowotnej w wysokości 9% od podstawy wynoszącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ta spowoduje obniżenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej również dla tych przedsiębiorców dla osób posiadających źródło dochodów, które którzy obecnie płacą 9% od minimalnego wynagrodzenia, z 381,78 zł/m-c na 286,34 zł/m-c w 2024 r. i szacunkowo - z ok. 423 zł/m-c na ok. 310 zł/m-c w 2025 r. Jednocześnie spowoduje to zmniejszenie obciążeń administracyjnych (biurokratycznych), bowiem wprowadzenie stałej składki sparametryzowanej pozwoli na likwidację obowiązku comiesięcznego wyliczania podstawy oskładkowania i składania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych.

(2) Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie podatku liniowego, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT (oraz osób, o których mowa w art. 30ca tej ustawy, korzystających z formy podatku liniowego) planuje się wprowadzić stawkę ad valorem od nadwyżki ponad próg w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. W efekcie, przedsiębiorcy należący do ww. grupy podatników, skorzystają na proponowanych zmianach, ale nie więcej niż ok 1,2 tys. zł/m-c. Ponadto, celem zminimalizowania ciężaru biurokratycznego, proponuje się możliwość ryczałtowego rozliczania składki w trakcie roku w oparciu o dochód wskazany w ostatnim rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, co znacząco uprości płatność składki.

(3) Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych projekt zakłada wprowadzenie minimalnej składki ryczałtowej, przy czym, po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia, wprowadza się dodatkową stawkę ad valorem od nadwyżki ponad próg. Likwidacja dotychczasowego modelu składki na ryczałcie opartego o trzy progi kwotowe powinna ograniczyć skalę dopłat na koniec roku, które związane były z przekraczaniem progów w trakcie roku.

W odniesieniu do ogółu przedsiębiorców - ubezpieczonych proponuje się zlikwidowanie obliczania składki zdrowotnej od przychodów (dochodów) ze zbycia środków trwałych.

Przewiduje się, że projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania w III kwartale 2024 r.

3. Jaki byłby szacunkowy roczny koszt budżetowy wdrożenia ich w 2025 r.?

Zgodnie z przygotowaną oceną skutków regulacji zmniejszenie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym roku obowiązywania projektowanych regulacji wyniesie 5,3 mld zł.

4. Czy 1 stycznia 2025 r. to realny termin wdrożenia tych przepisów?

Przewiduje się, iż wskazane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Jerzy Szafranowicz

Warszawa, 17 lipca 2024 r.

