Umowy cywilnoprawne a staż pracy. PIP pozytywnie o planach zmian

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące wliczania do okresu zatrudnienia różnych form aktywności świadczonych na podstawie różnych stosunków pracy. Jak ocenia Państwowa Inspekcja Pracy, szykowane modyfikacje doprowadzą do usunięcia nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj podejmowanej aktywności zawodowej.

Zmiany dotyczące stażu pracy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., dotyczyć będą zarówno zakładowego, jak i ogólnego stażu pracy. Projektodawcy szacują, że ogólne koszty zmian dla pracodawców wyniosą ok. 6,9 mld zł w ciągu 10 lat.

W projekcie przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej przewidziano m.in. wliczanie do okresu zatrudnienia okresów prowadzenia pozarolniczej działalności, okresów wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług, a także okresów wykonywania umowy agencyjnej.

Aktualne przepisy są niekorzystne dla pracowników, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy prowadzili np. własną działalność albo pracowali na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji przy podjęciu pracy dana osoba jest traktowana tak, jakby wcześniej nigdy nie pracowała.

– Proponowane przez resort pracy rozwiązanie usuwa nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej. Państwowa Inspekcja Pracy popiera jego wprowadzenie. Wiele osób skorzysta na zaliczeniu umów cywilnoprawnych do tzw. zakładowego stażu pracy, chociażby podczas ustalania wysokości odprawy przy zwolnieniach grupowych – komentuje główny inspektor pracy, Marcin Stanecki.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lipca 2024 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

