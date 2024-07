Raportowanie MDR sprzeczne z konstytucją

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie odnoszącym się do tajemnicy zawodowej doradców podatkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest zgodny z argumentami Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP), która złożyła skargę w tej sprawie.

W wyroku z 23 lipca 2024 r. (sygn. akt – K 13/20) TK uznał, że przepisy MDR w zakresie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych za niezgodne z konstytucją, wskazując przy tym, że ochrona tajemnicy zawodowej jest fundamentem zaufania publicznego. Sędziowie stwierdzili ponadto, że przepisy wprowadzające obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych z mocą wsteczną naruszyły zasadę lex retro non agit.

Wątpliwości dotyczyły implementacji unijnej dyrektywy DAC6. Środowisko doradców podatkowych wskazywało, że przepisy, które w 2019 r. wprowadziły obowiązek raportowania schematów podatkowych, są w praktyce wadliwe i skutkują naruszaniem tajemnicy doradcy podatkowego.

– Wyrok TK nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że tajemnica zawodowa doradcy podatkowego jest nienaruszalna, a klienci mogą powierzać swoje poufne informacje doradcom podatkowym w zaufaniu, że nie zostaną nikomu ujawnione. Orzeczenie ucina też jakiekolwiek spekulacje co do tego, czy klient może zwolnić doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej. Z orzeczenia wynika wyraźnie, że klient nie jest dysponentem tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego i nie ma możliwości uwolnić doradcy podatkowego od tego obowiązku – komentuje doradca podatkowy i adwokat reprezentujący KRDP przed TK, dr Bartosz Kubista.

Środowisko doradców podatkowych czeka obecnie na reakcję ze strony ustawodawców, którzy powinni zrównać tajemnicę zawodową doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, a także wyeliminować przepisy uznane przez TK za niekonstytucyjne.

mp