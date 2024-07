Mały ZUS z dużymi komplikacjami. W sądach toczy się już kilkaset spraw

W sądach toczy się obecnie ponad 600 spraw dotyczących tzw. małego ZUS-u. Spory przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odnoszą się do tego, jak długo – przez 2 lub 3 lata – powinna trwać przerwa, po której dany przedsiębiorca może znów korzystać z niższych składek. Pierwszy wyrok był korzystny dla przedsiębiorców. Jak ocenia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wątpliwości interpretacyjne powinny zostać rozwiane poprzez zmianę prawa.

Mały ZUS pozwala na korzystanie przez 3 lata z preferencyjnych (ok. 400 zł zamiast 1600 zł) składek przez przedsiębiorców o przychodach na poziomie nieprzekraczającym 120 tys. zł w poprzednim roku. Obecne regulacje budzą jednak wątpliwości, czy przerwa, po upływie której przedsiębiorca może kolejny raz korzystać z niższych składek, powinna wynosić 2 czy 3 lata.

Jak wynika z wytycznych ZUS, przedsiębiorca korzystający z preferencji w latach 2019-2021 może kolejny raz skorzystać z rozwiązania dopiero od 2025 r. Środowisko przedsiębiorców i RMŚP stoją jednak na stanowisku, że przedsiębiorca jest w tej sytuacji uprawniony już od początku 2024 r. Pierwszy z wyroków, który w czerwcu wydał Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, okazał się korzystny dla biznesu.

– Pierwszy wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Gorzowie, nie stanowi jeszcze o linii interpretacyjnej dotyczącej małego ZUS-u. Tych spraw w sądach w Polsce będzie kilkadziesiąt i nie wiemy jeszcze, jaki kierunek obiorą inne sądy. Jeżeli będą to wyroki niekorzystne dla przedsiębiorców, to oczywiście jako biuro rzecznika będziemy składali apelację od tych wyroków, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to również skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany legislacyjne, to oczekujemy na wejście w życie ustawy deregulacyjnej, która ułatwi od stycznia przedsiębiorcom przechodzenie na mały ZUS – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes Agnieszka Majewska, która od niedawna pełni funkcję RMŚP.

W projekcie przygotowanym w resorcie rozwoju i technologii przewidziano doprecyzowanie przepisów i wskazanie, że spełniający warunki przedsiębiorca może skorzystać kolejny raz z preferencji po upływie 2 lat. Zmiany powinny wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

