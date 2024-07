Ustawa o rencie wdowiej. Rząd znacznie ograniczy wysokość świadczeń

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej powinien być nadal procedowany – wynika ze stanowiska przedstawionego we wtorek przez rząd. W nowym stanowisku rząd zapowiedział jednak znaczne ograniczenie wysokości drugiego świadczenia, które ma wynosić na początku 15 proc., a w kolejnych latach 25 proc. Obywatelski projekt zakłada tymczasem wypłatę drugiego świadczenia na poziomie 50 proc.

Obywatelski projekt, który trafił wcześniej do Sejmu, zakłada, że owdowiała osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo pobierać rentę rodzinną po zmarłym i 50 proc. swojego świadczenia. Na zmianach w prawie skorzystałoby ok. 2 mln osób. Aktualnie w sytuacji zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonuje zasada wypłaty jednego świadczenia.

– Odpowiedzialna polityka społeczna to troska o osoby starsze, gdy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Takim momentem jest utrata współmałżonka. Gdy umiera bliska osoba jest to wielka tragedia osobista, ale także zagrożenie ekonomiczne, degradacja poziomu życia. Bo kiedy znika druga osoba, to nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania – wskazuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Rząd proponuje, by w praktyce od 1 lipca 2025 do 31 grudnia 2026 r. wysokość drugiego świadczenia wynosiła 15 proc. Od 1 stycznia 2027 r. ma to być 25 proc. W 2028 r. miałaby zostać przeprowadzona weryfikacja wskaźnika oraz ocena możliwości i zasadności podniesienia drugiego świadczenia maksymalnie do 50 proc.

Koszty zmian szacowane są na ok. 3,2-4,2 mld zł w 2025 oraz 6,7-9 mld zł w 2026 r. W 2027 r. koszty miałyby wynieść 11,9-15,8 mld zł.

mp