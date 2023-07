Zryczałtowany podatek dochodowy. Próg będzie przystępniejszy dla podatników

Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone mają zostać zmiany podnoszące do 3 mln euro kwotę przychodów, do których możliwe jest opłacanie podatku zryczałtowanego. W efekcie więcej przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać z takiej formy opodatkowania działalności. Zmiany przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji projekt trafił w ubiegłym tygodniu do Sejmu. W sumie zmiany mają objąć 28 różnych ustaw.

„Projektowana zmiana, polegająca na podniesieniu o 50 proc. aktualnej kwoty przychodów, do których możliwe jest opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego, ma na celu umożliwienie szerszej grupie przedsiębiorców korzystanie z tej formy opodatkowania ich działalności. Aktualnie obowiązująca kwota to 2 mln euro, po zmianach wzrośnie ona do 3 mln euro” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak podkreślają projektodawcy, taka formuła jest prostsza w stosowaniu, bo można uniknąć konieczności ustalania i dokumentowania kosztów uzyskania przychodów. Autorzy projektu podkreślają, że w konsekwencji system podatkowy stanie się nieco przyjaźniejszy dla podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp