Zawód księgowego czeka stopniowa ewolucja

Rola księgowego będzie w przyszłości ewoluowała w kierunku doradcy biznesowego – wynika z niedawnego raportu Symfonii i warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecnie wyzwaniem dla branży jest też przygotowanie młodych księgowych. Jak twierdzi bowiem 70 proc. pracodawców, nowi pracownicy są słabo przygotowani w zakresie cyfryzacji podatków.

Autorzy raportu pn. „Doradca i analityk czy może jednak rachmistrz?” wskazują, że dotychczasowe proste czynności w rodzaju wprowadzania danych z faktur do ewidencji księgowej będą automatyzowane. W efekcie rynek pracy będzie potrzebować księgowych odpowiednio dostosowanych do zmian technologicznych i posiadających przy tym kompetencje doradcze.

Według 70 proc. badanych pracodawców, młodzi księgowi są słabo przygotowani w zakresie cyfryzacji podatków, podczas gdy 75 proc. wskazuje, że absolwenci szkół średnich nie są w ogóle przygotowani do pełnienia ról zawodowych związanych z konsultingiem i doradztwem. Jednoczenie przeszło 56 proc. pracodawców twierdzi, że w przyszłości w sektorze księgowości kluczowa będzie znajomość programów finansowo-księgowych.

– Czynności powtarzalne, techniczne, jak np. wprowadzanie danych z faktur do ewidencji księgowej, będą prawdopodobnie wykonywać wyłącznie systemy do tego dedykowane. Natomiast analityką, weryfikacją poprawności, wyciąganiem wniosków, analizą przyczynowo-skutkową będą w dalszym ciągu zajmować się ludzie. Maszyny nie są w stanie zastąpić w tych obszarach intelektu człowieka i kogoś, kto ma kompetencje do tego, żeby podejmować tego typu decyzje. W związku z tym rola księgowego będzie ewoluować w stronę doradztwa biznesowego – powiedziała w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Symfonii, Małgorzata Ściślak.

mp