Zasady ustalania stażu pracy. Rząd szykuje ważną nowelizację

Regulacje dotyczące ustalania stażu pracy zostaną znowelizowane – wynika z założeń projektu zmian w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada ujednolicenie przepisów oraz przyjęcie, że do okresu zatrudnienia wlicza się m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

„W obecnym stanie prawnym nie ma jednolitych zasad ustalania stażu pracy dla celów ustalania wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i dostępu do określonych stanowisk pracy. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy znajduje się jedynie szczątkowa regulacja, zgodnie z którą do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w niektórych formacjach mundurowych. Tymczasem przepisy prawa pracy – zarówno Kodeksu pracy, pragmatyk służbowych, jak i autonomicznych źródeł prawa pracy (układy i porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy) – przewidują szereg uprawnień pracowniczych, których przesłanką nabycia jest przebycie przez pracownika określonego stażu pracy” – wskazuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

W ramach nowelizacji do Kodeksu pracy dodany zostanie nowy artykuł, w którym wskazane będzie, że do okresu zatrudnienia (poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych) wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności określone w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 11, 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W praktyce chodzi m.in. o okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, a także odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

„Do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat). Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym z wymienionych tytułów lub niepodleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych” – wskazują projektodawcy.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

mp