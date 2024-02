Zasady rozliczeń składki zdrowotnej. Biznes krytykuje propozycje rządu

Resorty finansów i zdrowia rozważają dwa warianty zmian dotyczących składki zdrowotnej. W efekcie dojść miałoby do uproszczenia sposobu kalkulowania i opłacania składek. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, proponowane modyfikacje nie doprowadzą jednak do zmniejszenia wysokości daniny. Środowisko biznesowe liczy, że w toku dalszych prac rząd jednak uwzględni postulaty przedsiębiorców.

Propozycje zmian ws. składki zdrowotnej zostały przedstawione podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości. Resorty zdrowia i finansów rozważają obecnie dwa warianty zmian.

W pierwszym wariancie przewidywane jest płacenie składki co miesiąc w zryczałtowanej kwocie. Podstawa oskładkowania miałaby być jednakowa z podstawą opodatkowania, a jeśli po zakończeniu roku okaże się, że wpłacone w trakcie roku składki są niższe/wyższe niż należne, to przedsiębiorca będzie zobowiązany dokonać dopłaty składki w rozliczeniu rocznym lub otrzyma zwrot nadpłaconej składki Model ten byłby zbliżony do opłacania uproszczonych zaliczek na podatek.

Druga z rozważanych koncepcji zakłada płacenie składki od przychodu lub dochodu (zależnie od wyboru przedsiębiorcy), przy założeniu, że podstawą oskładkowania są progresywne przedziały określone wysokością przychodów lub dochodów danego przedsiębiorcy.

– Celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie sposobu kalkulowania i opłacania składki, odejście od konieczności comiesięcznego ustalania podstawy oskładkowania. Rządzącym zależy, aby zmniejszyć ilość pracy, jaką księgowi i przedsiębiorcy muszą włożyć w prawidłowe rozliczenie składki. Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

mp