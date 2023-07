Wysokie ceny prądu. Rząd zwiększy wsparcie i wprowadzi nową składkę

Rząd skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony odbiorców energii elektrycznej. Projekt zakłada zwiększenie limitów zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Limity zostaną podwyższone o 1 tys. kWh. Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych obejmie zatem zużycie do poziomu nie 2 tys. kWh, ale 3 tys. kWh rocznie. Jednocześnie duże spółki węglowe mają zapłacić składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r.

„Wzrost cen energii i paliw w Polsce był i jest spowodowany nałożeniem się szeregu niesprzyjających okoliczności, które wynikają przede wszystkim z gazowego szantażu Gazpromu oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa, zapewnić ciągłość dostaw energii, a także nadal minimalizować podwyżki cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Istnieje także konieczność dalszego utrzymania rozwiązań osłonowych, które obowiązują od 2022 r.” – czytamy w rządowym komunikacie.

Kluczową propozycją jest zwiększenie limitów zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Limity roczne mają w 2023 r. wzrosnąć odpowiednio: dla gospodarstw domowych – z 2 tys. kWh do 3 tys. kWh; dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością – z 2,6 tys. kWh do 3,6 tys. kWh; dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne – z 3 tys. kWh do 4 tys. kWh.

Jednocześnie od 1 października 2023 r. dojdzie też do obniżki ceny maksymalnej za energię (z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh) dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oaz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, przedszkola i noclegownie).

Projekt nowelizacji przewiduje również, że duże spółki węglowe mają zostać obciążone składką solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Za takie dochody uznane zostaną dochody przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Stawka składki dla nadmiarowych dochodów wyniesie 33 proc. Wpływy z nowej składki mają trafić na częściowe pokrycie obniżki cen prądu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 11 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp