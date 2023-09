Wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie sprzyjać spłaszczaniu wynagrodzeń

W 2024 r. płaca minimalna zostanie podwyższona w Polsce dwukrotnie, by osiągnąć finalnie poziom 4300 zł brutto miesięcznie. Analitycy oceniają, że wzrost płacy minimalnej będzie w coraz mniejszym stopniu przekładać się na podwyżki płac. Już teraz bowiem widoczny jest trend coraz większego spłaszczania się wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki.

Zgodnie z opublikowanym już w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem rządu, w 2024 r. miesięczna płaca minimalna wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz do 4300 od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast odpowiednio z dotychczasowych 23,5 zł do 27,7 zł i 28,1 zł. Stawki zostaną więc podniesione w sumie o ok. 20 proc.

Szacuje się, że podwyższenie minimalnej płacy obejmie w 2024 r. ok. 3,6 mln pracowników. Jak wskazują eksperci firmy Grant Thornton, w efekcie jednocześnie wzrosną również inne świadczenia, których wysokość jest powiązana z płacą minimalną. Chodzi m.in. o dodatek za pracę w porze nocnej, odprawę z tytułu zwolnień grupowych, minimalną podstawę zasiłku chorobowego czy też składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność.

Eksperci zwracają też uwagę na rosnące ryzyko spłaszczania się płac w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki.

– Wraz ze wzrostem pracy minimalnej wcale nie obserwujemy jednoczesnych podwyżek płac na rynku pracy. Coraz bardziej widoczny jest natomiast niepokojący trend coraz większego spłaszczania wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki i coraz głośniej mówią o tym protestujący pracownicy oraz środowiska związane z rynkiem pracy – komentuje partner w kancelarii prawnej Grant Thornton, Jolanta Zarzecka-Sawicka.

mp