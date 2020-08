Wypłata świadczeń z ZUS – przybywa skarg na opóźnienia

Do biura rzecznika praw obywatelskich napływa coraz więcej skarg na opóźnienia w wypłacaniu przez ZUS świadczeń. Od początku lipca br. dziennie liczba kierowanych skarg wynosi od 10 do 30. Jak tłumaczy ZUS, opóźnienia w wypłatach to głównie efekt dużego obłożenia i wielu dodatkowych zadań związanych z realizacją tarcz antykryzysowych.

W ostatnich miesiącach do RPO docierało coraz więcej sygnałów dotyczących opóźnień w wypłatach świadczeń przez ZUS. Teraz dziennie napływa ok. 10-30 skarg na takie opóźnienia. Jak wskazuje RPO, skargi te będą przekazywane do ZUS w celu ich zbadania. Dotychczas jednak tylko w nielicznych przypadkach podejmowane przez rzecznika działania interwencyjne skutkowały wypłatą należnych świadczeń.

„ZUS tłumaczy opóźnienia w wypłacie świadczeń tym, że ma wiele dodatkowych zadań związanych z realizacją Tarcz Antykryzysowych, a jednocześnie znacznie wzrosła liczba wniosków o zwykłe świadczenia z ZUS: o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy oraz świadczenie rehabilitacyjne” – informuje RPO.

Okazuje się, że np. w I półroczu liczba wniosków o zasiłki wzrosła o 163 proc. rok do roku. Jak wynika z oficjalnych danych wnioski o zasiłki chorobowe z marca br. ZUS zrealizował w 99,11 proc., ale dla kwietnia wskaźnik wynosi już 90,54 proc., a dla czerwca – tylko 70,85. Jeszcze gorzej wypadają wskaźniki zrealizowanych wniosków o zasiłki opiekuńcze (99,87, 99,13 i 62,18 proc.) oraz macierzyńskie (98,71, 88,3 i 57,7 proc.).

mp