Wynagrodzenie minimalne wzrośnie wyraźnie. Biznes obawia się efektów

We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia, w którym przewidziano podniesienie w 2021 r. wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 zł do 2800 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z 17,7 zł do 18,3 zł. Takie podwyższenie stawek krytycznie ocenia środowisko biznesowe, według którego w efekcie może dojść do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

Jak szacuje rząd, po podwyżce o 200 zł płaca minimalna będzie stanowić w 2021 r. 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Po zmianie wynagrodzenie minimalne będzie jednocześnie wyższe o 7,7 proc. względem obecnej stawki. Z oficjalnych statystyk wynika, że aktualnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln pracowników.

Równocześnie z 17 do 18,3 zł podwyższona zostanie minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych.

Takie podwyżki, wyższe od ustawowych minimów, krytycznie ocenia większość organizacji przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, wyraźnie wyższa płaca minimalna może po prostu zaszkodzić rynkowi pracy.

– Znaczący wzrost płacy minimalnej, w kontekście innych obciążeń, które dotkną w przyszłym roku przedsiębiorców, np. podatek handlowy, opłata cukrowa, może negatywnie wpłynąć na rynek pracy, zwłaszcza w pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy mocno będą jeszcze odczuwalne skutki pandemii COVID-19 – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim podniesienia kosztów pracy w trudnym gospodarczo okresie czasu. Jak tłumaczą eksperci, sporo firm ma obecnie długi w ZUS, bankach i u swoich kontrahentów. Podniesienie płacy minimalnej może dodatkowo pogorszyć ich sytuację.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Projekt został przyjęty przez rząd 15 września 2020 r. i został wczoraj ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

