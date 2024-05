Reforma KSeF do zmiany. Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem

Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji, który dotyczy wprowadzenia obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kluczową zmianą ma być przesunięcie terminu reformy z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r. Resort finansów wskazuje, że opóźnienie jest odpowiedzią na brak odpowiedniego przygotowania systemu i samych przedsiębiorców.

„Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie od 1 lutego 2026 r. Zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Pierwotnie system miał zostać wdrożony od 1 lipca 2024 r. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Jak zapewniają projektodawcy, dzięki przesunięciu terminu podatnicy będą mogli lepiej przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania.

Projekt zakłada także odpowiednie przesunięcie w czasie odroczeń obowiązków związanych z wystawianiem faktur z kas rejestrujących, dokonywaniem płatności przelewem z podaniem numeru KSeF oraz wystawianiem kar za błędy.

Resort finansów planuje także uruchomienie cyklu praktycznych szkoleń dotyczących korzystania z darmowego oprogramowania, w tym Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy, a także dodatkowe wsparcie w formie infolinii KIS.

Ministerstwa zamierza przygotować także dodatkowy projekt nowelizacji, w którym zaproponowane zostanie rozłożenie reformy na etapy. W efekcie od 1 lutego 2026 r. obowiązek miałby objąć przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców terminem byłby 1 kwiecień 2026 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 2 maja 2024 r.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp