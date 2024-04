Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Sejm zaczyna prace nad projektem

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie mniej niż 60 tys. zł). Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że w efekcie doszłoby do dalszego zmniejszenia klina podatkowego.

Poselski projekt przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do poziomu równego dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym nie mogłoby to być mniej niż 60 tys. zł w skali roku. Jak oceniają autorzy projektu, podwyższenie kwoty wolnej skutkowałoby jej urealnieniem.

„Celem niniejszej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasady zdolności płatniczej” – tłumaczą projektodawcy.

W uzasadnieniu projektu oszacowano, że podniesienie kwoty wolnej w PIT z 30 tys. zł do 60 tys. zł oznaczałoby zmniejszenie wpływów podatkowych państwa o ok. 52,5 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny PiS – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt został 24 kwietnia br. skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp