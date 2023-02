Ważne zmiany w urlopach. Nowela Kodeksu pracy przyjęta przez Sejm

Kodeks pracy czeka kolejny pakiet zmian. Przygotowane przez rząd rozwiązania mają dostosować polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw. Nowela nie tylko wydłuży urlop rodzicielski, ale równocześnie wprowadzi dwa całkiem nowe rodzaje urlopów. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w ostatnią środę, a obecnie pracuje nad nią Senat.

Nowe regulacje mają wdrożyć do Kodeksu pracy rozwiązania przewidziane w unijnych dyrektywach dotyczących tzw. work-life balance.

– Bieżący rok będzie przebiegał pod znakiem zmian w prawie pracy. Po nowych regulacjach dotyczących pracy zdalnej przychodzi czas na wdrożenie przepisów wspólnotowych. Te ostatnie wychodzą naprzeciw pracownikom nie tylko w aspektach macierzyństwa, ale również w obszarach związanych z czasem pracy. Pracownicy zyskają dodatkowe dni wolne, inaczej będą też rozlokowane przerwy w pracy. Wdrażane zmiany współgrają ze zmieniającym się popandemicznym rynkiem pracy, na którym oczekiwania pracowników bardzo się zmieniły – komentuje ekspert Business Centre Club, Joanna Torbé-Jacko.

Jedną z głównych zmian będzie wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Po nowelizacji łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców wzrośnie do 41. tygodni (w przypadku jednego dziecka) lub do 43. tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Dla każdego z rodziców przewidziano przy tym nieprzenaszalną część urlopu w wymiarze 9 tygodni.

Nowe regulacje przewidują też wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego, który będzie mógł być wykorzystywany w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, wymagającym wsparcia z powodu poważnych względów medycznych. Ta nowa forma urlopu będzie bezpłatna i ma przysługiwać pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku.

Kolejna nowość to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, które będzie przysługiwać w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą albo wypadkiem. Ta forma zwolnienia wyniesie 2 dni lub 16 godzin w trakcie roku. Co ważne, za czas zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy swojego wynagrodzenia.

W ramach nowelizacji przewidziano również m.in. nowe rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy dla rodziców. Przepisy Kodeksu pracy będą też precyzyjniej określać warunki zatrudnienia. Pracownicy mogą także spodziewać się korzystniejszych dla siebie przepisów dotyczących zmiany rodzaju umowy.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nad nowelą pracuje obecnie Senat.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp