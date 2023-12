Wakacje kredytowe w 2024 r. na mniej korzystnych zasadach

Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem, który zakłada wydłużenie tzw. wakacji kredytowych także na 2024 r. Posłowie Polska 2050 proponują utrzymanie zasady, zgodnie z którą możliwe jest zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Jednocześnie projekt zakłada nowe kryterium, które ograniczy grupę osób uprawnionych do korzystania z wakacji kredytowych.

„Tak jak dotychczas, na wniosek kredytobiorcy będzie możliwe zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Tak jak dotychczas, będzie możliwe zawieszenie spłaty rat kredytu tylko jednego kredytu, w przypadku gdy kredytobiorca będzie miał więcej niż jeden kredyt hipoteczny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zgłoszonym przez posłów Polska 2050 zaproponowano jednak również nowe kryterium, którego spełnienie ma uprawniać do korzystania z wakacji kredytowych.

W praktyce rozwiązanie ma być dostępne tylko dla kredytobiorcy, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekracza 40 proc.

„Projektowane rozwiązanie zapewni, że z zawieszenia spłaty raty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one w stanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań. Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafiać do osób naprawę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów” – przekonują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Polska 2050 – projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt trafił do Sejmu 28 listopada 2023 r.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

