Upadłość konsumencka - jak ją ogłosić i dlaczego warto to zrobić?

W dzisiejszych czasach wyjątkowo często słyszymy o ogłaszaniu upadłości przez kolejne przedsiębiorstwa. Ma na to wpływ wiele czynników, między innymi poziom inflacji i wywołany pandemią kryzys. Jednak zadłużenie dotyczy nie tylko właścicieli firm, lecz także osób prywatnych.

Upadłość konsumencka — co to takiego?

Do 2020 roku osoba fizyczna, która nie posiadała działalności gospodarczej i przestała radzić sobie ze spłatą długów, mogła wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy dopuszczają postępowanie również w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wielu zainteresowanych mylnie sądzi, że polega ono na umorzeniu zobowiązań finansowych. To prawda, sąd może podjąć taką decyzję - obejmuje ona wówczas całą kwotę zadłużenia lub jej część. Dzieje się to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. W zdecydowanej większości przypadków ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu pomóc dłużnikowi w spłacie zobowiązań. Dług może zostać umorzony później, na określonych warunkach. Najważniejszy z nich to terminowa spłata ustalonych przez wierzyciela lub sąd rat.

Posiadany majątek a niewypłacalność

Warto dodać, że upadłość konsumencka dotyczy zazwyczaj sytuacji kryzysowych. Osoba, która decyduje się na jej ogłoszenie, chce uniknąć przejęcia majątku przez komornika. Zdarzają się również sytuacje, w których nie możemy spłacić długów za sprawą sprzedaży majątku, ponieważ nie posiadamy ani własnego mieszkania, ani samochodu, wartościowego sprzętu czy drogocennych pamiątek. Wówczas ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań odbywa się najczęściej na podstawie zdolności do pracy dłużnika. Trwała niezdolność do wykonywania zawodu to jeden z przykładów wyjątkowych sytuacji umorzenia długu przez sąd lub odroczenia jego spłaty.

Jednak niewypłacalność może nastąpić także wtedy, gdy posiadamy pewien majątek. Jeśli suma naszych długów przewyższa jego wartość, wówczas możemy myśleć o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dlaczego dochodzi do upadłości konsumenckiej?

Przyczyn zadłużenia, które prowadzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, istnieje wiele. Podobnie jak w przypadku firm, powodem może być niewłaściwe zarządzanie finansami i domowym budżetem. Obecnie bardzo częstą przyczyną długów okazują się rosnące raty kredytów. Podwyżki stóp procentowych oznaczały dla wielu osób nawet dwukrotny wzrost wysokości miesięcznych rat.

Osoby, które chcą zapoznać się ze szczegółami procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej, powinny sięgnąć po Ustawę o prawie upadłościowym. W 2020 roku uległa ona nowelizacji. Być może wcześniej twoja sytuacja nie kwalifikowała się do wszczęcia procedury upadłości konsumenckiej, a teraz jest to możliwe? Warto zweryfikować przepisy i poznać dostępne rozwiązania.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W tym celu warto przede wszystkim skorzystać z pomocy specjalistów. Pewne rodzaje zadłużeń nie podlegają procedurze upadłości konsumenckiej. To może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Proces wymaga także rzetelnie przygotowanego wniosku o upadłość.