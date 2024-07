Zwrot podatku za pracę w Holandii - ile pieniędzy możesz otrzymać?

Zwrot podatku za pracę w Holandii mogą uzyskać osoby, które były zatrudnione w tym kraju legalnie, a co za tym idzie ich pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Jak go otrzymać? Ile może wynieść zwrot podatku z Holandii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak otrzymać zwrot podatku z Holandii?

Jak wspomniano we wstępie zwrot podatku z Holandii może przysługiwać osobom, które pracowały w tym kraju legalnie, a co za tym idzie ich pracodawcy odprowadzali za nich zaliczki na podatek dochodowy. Jak go uzyskać? Otóż, wymaga to złożenia rocznego zeznania podatkowego w holenderskim urzędzie skarbowym, czyli Belastingdienst. Wypełnia się je w oparciu o karty podatkowe Jaaropgaaf lub Jaaropgave wystawiane przez pracodawców po zakończeniu roku podatkowego. Poza tym rozliczenia można dokonać również na podstawie dokumentów Salaris. W każdym przypadku istotne jest to, by zgromadzić i wykorzystać dokumenty podatkowe uzyskane do wszystkich pracodawców z danego roku podatkowego, ponieważ tylko wtedy złożone rozliczenie podatkowe będzie prawidłowe.

Ile może wynieść zwrot podatku z Holandii?

To, ile może wynieść zwrot podatku z Holandii uzależnione jest między innymi od wysokości dochodów osiąganych przez podatnika, a co za tym idzie łącznej kwoty zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w ciągu roku. W efekcie w przypadku każdej osoby będzie to inna kwota, a w celu jej obliczenia należy dokonać rozliczenia podatkowego. Co jeszcze może mieć wpływ na wysokość zwrotu podatku z Holandii? Otóż, wpływają na nią także różnego rodzaju ulgi i odliczenia, z których może skorzystać podatnik. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem: https://www.decret.pl/zwrot-podatku-z-holandii/.

Kto musi rozliczyć się z podatku w Holandii?

Jak już wspomniano uzyskanie zwrotu podatku z Holandii wymaga złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym. Istotne jest jednak to, że w przypadku niektórych osób dokonanie rozliczenia podatkowego jest obowiązkiem, a jego niedopełnienie podlega karze. Chodzi w tym przypadku o podatników,:

którzy otrzymali wezwanie z holenderskiego urzędu skarbowego;

w przypadku których zwrot podatku jest większy niż 15 euro lub dopłata wyższa niż 46 euro.

W tym miejscu należy podkreślić także to, że osoby, które pracują legalnie w Holandii posiadając jednocześnie centrum interesów życiowych w Polsce i chcą rozliczyć się z holenderskim urzędem skarbowym muszą rozliczyć się najpierw z polskim fiskusem. Dokonuje się tego poprzez złożenie formularza PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG. Dopiero po dokonaniu tej formalności możliwe jest złożenie zeznania podatkowego w Holandii.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc uzyskać zwrot podatku z Holandii należy rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym, czyli Belastingdienst. Wysokość potencjalnego zwrotu uzależniona będzie od uzyskiwanych dochodów oraz przysługujących ulg, a co za tym idzie jest ona wyliczana indywidualnie dla każdego podatnika.