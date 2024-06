Wykup auta po leasingu samochodu dla osoby prywatnej – o czym pamiętać?

Po zakończonej umowie leasingowej leasingobiorca – zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna – ma prawo wykupić auto na własność. O czym należy pamiętać, decydując się na wykup?

Wykup auta po leasingu – prawo każdego leasingobiorcy

Forma finansowania samochodów, jaką jest leasing, cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Jak podkreśla Związek Polskiego Leasingu, w minionym roku leasingodawcy udzielili przedsiębiorcom finansowania o wartości 100 miliardów złotych. Usługa ta jest jednak dostępna nie tylko dla właścicieli firm – można także wziąć auto w leasing dla osoby prywatnej. Kiedy umowa leasingu dobiega końca, leasingobiorca ma kilka możliwości. Może on przedłużyć kontrakt z tym samym lub innym modelem auta, oddać pojazd firmie leasingowej lub zdecydować się na jego wykup. Taka opcja dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również osób prywatnych korzystających z pojazdu w ramach tej formy finansowania. Po opłaceniu ostatniej raty leasingobiorca otrzymuje zazwyczaj informację o opcji wykupu auta z leasingu.

Jaka jest wartość wykupu auta z leasingu?

Leasingobiorca może zdecydować się na wykup auta po leasingu za kwotę określoną wcześniej w umowie leasingowej. Nazywa się ją tzw. wartością rezydualną – zazwyczaj jest ona dużo niższa niż aktualna cena rynkowa pojazdu. Zdarza się, że nie przekracza ona nawet 1% jego wartości początkowej. Wiele zależy także od wysokości samej raty leasingu, jaka była opłacana w trakcie trwania umowy. Po wpłaceniu ustalonej kwoty wykupu leasingobiorca staje się właścicielem samochodu, a cała procedura nie wymaga wielu formalności ani czasu. Te warunki dotyczą jednak wykupu samochodu z leasingu przez przedsiębiorcę – przy wykupie na osobę prywatną trzeba już kierować się innymi zasadami.

Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na wykup auta z leasingu dla osoby prywatnej?

Od stycznia 2022 roku wykup prywatny nie jest już tak korzystną opcją jak wcześniej – wynika to ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Warto zatem wiedzieć, o czym pamiętać, podejmując decyzję o prywatnym wykupie auta po leasingu. Przed zmianami po upływie pół roku od wykupu osoba prywatna mogła sprzedać samochód bez podatku od czynności cywilnoprawnych – to jego nabywca był zobowiązany do odprowadzenia podatku. Obecnie jednak wykup prywatny wiąże się z rozpoznaniem przychodu z działalności gospodarczej, a co za tym idzie – z obowiązkiem zapłaty wspomnianego podatku. Jedynie sprzedaż po upływie sześciu lat do momentu wykupu auta z leasingu jest z niego zwolniona.

Jak uniknąć podatku po wykupie z leasingu auta dla osoby prywatnej?

Istnieje pewien sposób na uniknięcie podatku po wykupie auta po leasingu – a mowa o przekazaniu pojazdu w ramach darowizny. Sprzedaż jest bowiem zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowana osoba należy do tzw. zerowej grupy podatkowej – a więc jest np. współmałżonkiem lub innym członkiem bliskiej rodziny. Nie ma w tym przypadku znaczenia rynkowa wartość danego pojazdu. Aby uniknąć podatku, obdarowany musi więc tylko zgłosić otrzymanie darowizny w urzędzie skarbowym – służy do tego specjalny formularz SD-Z2. Może on wówczas sprzedać otrzymane auto, o ile od dnia darowizny upłynęło sześć miesięcy.

Leasing samochodu dla osoby prywatnej – zalety wykupu auta

Różnice pomiędzy wykupem auta po leasingu dla osób prywatnych a przedsiębiorców wiążą się przede wszystkim z różnicami w odliczeniach VAT i w rozliczeniu podatkowym. W przypadku leasingu samochodu dla osoby prywatnej wykup auta po zakończonej umowie wiąże się z pewnymi korzyściami. Przede wszystkim, nie istnieje obowiązek naliczania podatku VAT – auto stanowi bowiem element osobistego majątku przedsiębiorcy, a nie majątku firmowego. Sprzedaż samochodu po upływie wspomnianych sześciu lat od momentu wykupu jest ponadto nieoskładkowana i zwolniona z podatku dochodowego.

Jak poinformować o chęci wykupu auta po leasingu?

Decydując się na wykupienie samochodu używanego w ramach leasingu, leasingobiorca ma zazwyczaj dwie możliwości. Przykładowo, popularna platforma Automarket umożliwia swoim klientom wykup:

poprzez deklarację chęci wykupu auta jeszcze przed zawarciem umowy – wówczas w umowie umieszcza się informację o wartości rezydualnej pojazdu i warunkach otrzymania samochodu na własność;

– wówczas w umowie umieszcza się informację o wartości rezydualnej pojazdu i warunkach otrzymania samochodu na własność; poprzez wniosek o wykup samochodu tuż przed zakończeniem kontraktu – wówczas dokonywana jest rekalkulacja wartości auta, a następnie zostaje przygotowywana oferta wykupu.

Wykupienie samochodu po leasingu pozwala cieszyć się jazdą wymarzonym modelem bez najmniejszych kilometrowych ograniczeń – a powyższe wskazówki mogą znacząco ułatwić sam proces wykupu.