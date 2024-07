Wycena przedsiębiorstwa i sprzedaż a podatki - co trzeba wiedzieć?

Wycena przedsiębiorstwa to niezwykle skomplikowany i wielowymiarowy proces, którego celem jest ustalenie realnej, akceptowalnej dla obu stron transakcji sprzedaży ceny. Poziom skomplikowania takiej wyceny, a także dodatkowych formalności związanych z opodatkowaniem takiej transakcji niejako automatycznie skłania do zwrócenia się o pomoc do profesjonalistów. Co trzeba wiedzieć o wycenie przedsiębiorstwa, samej transakcji i kwestiach podatkowych z nią związaną?

Czym jest wycena przedsiębiorstwa i komu jest potrzebna?

Zacznijmy od samego początku, czyli wyjaśnienia, czym jest wycena przedsiębiorstwa. To nic innego, jak proces, którego nadrzędnym celem jest poznanie realnej, wyrażonej pieniężnie wartości rynkowej firmy, nad którego rozwojem niejednokrotnie spędziliśmy kilkadziesiąt lat swojego życia.

Wycena przedsiębiorstwa uwzględnia nie tylko same aktywa firmy, ale także pasywa, wartości niematerialne i prawne, potencjał do generowania przychodów w przyszłości. Jednak to nie wszystko. Istotnym aspektem wyceny przedsiębiorstwa jest także ocena jego potencjału w branży - pozycji, możliwości skalowania, wartość znaku towarowego, patentów i tak zwanego know-how, dzięki któremu firma może dalej realizować swoje działania w konkurencyjnym otoczeniu.

Po co proces wyceny przedsiębiorstwa jest w ogóle realizowany? Jakie są funkcje wyceny przedsiębiorstwa? Powodów może być wiele. Nie chodzi tu tylko o wartość przedsiębiorstwa do podziału w przypadku upadłości firmy, ale przede wszystkim ustalenie ceny wyjściowej podczas transakcji sprzedaży całej firmy lub części danego przedsiębiorstwa w przypadku podziału przedsiębiorstw. Metody wyceny przedsiębiorstw są także niezwykle przydatnym narzędziem niezbędnym do rzetelnego przygotowania sprawozdania finansowego lub po prostu do celów informacyjnych zarządu, którzy na bazie takiej wyceny będą mogli podjąć strategiczne decyzje biznesowe.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Istnieje kilka podstawowych metod wyceny przedsiębiorstw. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw są powszechnie stosowane przez profesjonalne firmy biegłe w tym procesie, a wybór danej metody powinien być uzależniony nie tylko od specyfiki biznesu, ale także powodu, dla którego wycena jest wykonywana.

Spośród wielu opisanych w literaturze metody wyceny przedsiębiorstw, na szczególną uwagę zasługuje:

wycena przedsiębiorstwa - metody majątkowe - metoda opierająca się na obliczeniu aktywów netto i sposobu finansowania wszystkich składników aktywów znajdujących się w bilansie. W zależności od potrzeb metoda ta dzieli się kilka grup: metoda skorygowanych aktywów netto, wartości księgowej, wartości odtworzeniowej i wartości likwidacyjnej.

wycena przedsiębiorstwa - metody dochodowe - sposób wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o przyszłe, obliczone na bazie NPV strumienie dochodów. Metoda ta najchętniej wykorzystywana jest właśnie w przypadku przygotowania wyceny pod sprzedaż firmy. Przykładem może być metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

wycena przedsiębiorstwa - metody porównawcze - metoda mająca na celu wyłonienie firm podobnych pod względem struktury i specyfiki działania, a następnie ustalenie pewnych bazowych danych i obliczenie mnożników, które przybliżą nas do ustalenia realnej ceny naszego biznesu. Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw to przede wszystkim metoda transakcji porównywanych i metoda spółek porównywanych.

Opodatkowanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa - najważniejsze informacje

Eksperci w zakresie wyceny przedsiębiorstw to nie tylko analitycy finansowi, ale także biegli w innych obszarach, nieodłącznie związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Przykładem może być doradca podatkowy, który wchodząc w skład zespołu biegłych, będzie w stanie doradzić w zakresie potencjalnego opodatkowania z tytułu zbycia przedsiębiorstwa.

W jaki sposób wygląda opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa? Nie jest to precyzyjnie uregulowane w aktach prawnych, jednak praktyka pokazuje, że na sprzedającego nakładany jest obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego PIT lub CIT w zależności od tego, czy zbywcą jest osoba fizyczna, czy osoba prawna. W takim przypadku przychodem będą kwoty należne za transakcję sprzedaży. A co z VAT i PCC? Zgodnie z ustawą o VAT, przepisy te nie mogą być stosowane przy zbyciu przedsiębiorstwa, a nawet części biznesu. Jeśli zatem sprzedaż nie jest rozliczana podatkiem od wartości dodanej, należy zastosować opodatkowanie od czynności cywilnoprawnych, które ciąży na podmiocie kupującym firmę.