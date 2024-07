Używany samochód w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy zazwyczaj wybierają nowe samochody ze względu na przewidywalność kosztów, brak problemów technicznych oraz atrakcyjne warunki finansowania. Jednak nie wszyscy potrzebują nowego pojazdu. Kupno używanego samochodu na firmę może być korzystną alternatywą. Dowiedź się więcej na temat rozliczenia używanego samochodu w firmie.

Zwykle przedsiębiorcy decydują się na nowe samochody, gdyż gwarantują one przewidywalność kosztów, nie są trapione przez awarie, a duża podaż i korzystne warunki finansowania również przemawiają za nimi. Nie każdej osobie prowadzącej własną działalność zależy na tym, aby posiadać nowy samochód. Alternatywą są używane samochody, które również mogą zasilić flotę danej firmy.

Kiedy zakup używanego samochodu na firmę jest możliwy?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy możliwe jest nabycie używanego samochodu na firmę. Odpowiedź brzmi: tak, jest to możliwe. Wybór pojazdów używanych jest szeroki, od aut prywatnych po samochody poleasingowe, które były użytkowane w innych firmach. Jeśli transakcja odbywa się między przedsiębiorcami, sprzedawca wystawia fakturę, a kupujący ją opłaca i zgłasza zakup do urzędu skarbowego. Natomiast w przypadku zakupu od osoby prywatnej konieczne jest spisanie umowy kupna-sprzedaży, gdzie stroną kupującą jest firma. Następnie kupujący musi zgłosić nabycie pojazdu do urzędu skarbowego i zapłacić podatek.

- Wiadomo, że zakup samochodu używanego za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to spory wydatek, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Dlatego, aby uniknąć rozczarowania, warto kupić samochód używany od firmy, która w pełni weryfikuje takie auta, zanim wprowadzi je do swojej oferty. W naszym mulitbrandowym salonie oprócz nowych samochodów proponujemy klientom również auta używane. Dbamy o to, aby samochody z drugiej ręki, które klienci mogą znaleźć na naszej platformie sprzedażowej, nie tylko były dokładnie sprawdzane, ale również o to, aby posiadały kompletną dokumentację łącznie z pełną historią pojazdu – mówi Weronika Śmigielska, Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w Superauto.pl.

Dlaczego warto kupić używany samochód na firmę?

Zakup używanego samochodu na firmę ma kilka zalet:

niższy koszt zakupu: używany samochód już utracił dużą część swojej wartości, a 3-4 letnie auto może nadal służyć bez większych usterek,

używany samochód już utracił dużą część swojej wartości, a 3-4 letnie auto może nadal służyć bez większych usterek, dobry stan techniczny i wiarygodność sprzedawcy: samochody poleasingowe często mają pełną historię serwisową i są w dobrym stanie technicznym, co zwiększa wiarygodność sprzedawcy,

samochody poleasingowe często mają pełną historię serwisową i są w dobrym stanie technicznym, co zwiększa wiarygodność sprzedawcy, szeroki wybór: na rynku wtórnym dostępnych jest więcej modeli, w tym samochody i wersje, które mogą być już niedostępne w salonach,

na rynku wtórnym dostępnych jest więcej modeli, w tym samochody i wersje, które mogą być już niedostępne w salonach, elastyczne warunki finansowania:zakup używanego samochodu często wiąże się z uproszczonymi warunkami finansowania, takimi jak leasing czy najem.

Korzyści z zakupu samochodu używanego dla nowych firm

Dla nowej firmy zakup samochodu to ważna decyzja, związana z wyborem odpowiedniego auta i sposobu jego finansowania. Nowe samochody szybko tracą na wartości w ciągu pierwszych trzech lat, a ich wysoka cena początkowa często zniechęca do zakupu, szczególnie na wczesnym etapie działalności. Rozwiązaniem mogą być kilkuletnie auta używane, które są tańsze, a jednocześnie w dobrym stanie technicznym i dobrze wyposażone.

Kolejnym wyzwaniem jest sposób finansowania zakupu. Na początku działalności ważne jest zachowanie płynności finansowej, dlatego zakup za gotówkę może być ryzykowny. W takim przypadku warto rozważyć finansowanie zewnętrzne, takie jak np. leasing. Chociaż niektóre firmy leasingowe wymagają minimum rocznego stażu, młodsze firmy mogą również otrzymać leasing, choć często wiąże się to z wyższą opłatą wstępną, wynoszącą średnio 20 proc. wartości pojazdu.

Rynek leasingu w Polsce dynamicznie się rozwija i oferuje możliwości leasingu nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności lub po trzech miesiącach. Ważne jest negocjowanie najlepszych warunków i dostosowanie oferty do potrzeb firmy. Dla firm leasingowych istotna jest również historia zatrudnienia, co może być korzystne dla osób przechodzących na samozatrudnienie w ramach dotychczasowej pracy – nie będą one traktowane jako nowa firma czy start-up przez wiele firm leasingowych i banków.

Z czym wiąże się amortyzacja samochodu używanego w firmie?

Używanie samochodu używanego w firmie, podobnie jak nowego, wiąże się z pojęciem amortyzacji. Amortyzacja to koszty związane ze stopniowym zużywaniem się środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Samochód firmowy może być uznany za środek trwały, jeśli jest własnością lub współwłasnością podatnika, został nabyty lub wyprodukowany na własny rachunek, jest kompletny i zdolny do użytku w działalności gospodarczej, a jego przewidywany okres użyteczności przekracza rok.

Aby rozpocząć amortyzację, przedsiębiorca musi ustalić wartość początkową pojazdu, która w przypadku zakupu jest równa cenie nabycia powiększonej o koszty związane z zakupem, takie jak rejestracja.

Amortyzacja używanego samochodu osobowego może być jednorazowa lub czasowa. Jeśli wartość początkowa samochodu wynosi mniej niż 10 000 zł, możliwa jest jednorazowa amortyzacja. Powyżej tej kwoty stosuje się amortyzację czasową, najczęściej liniową na 5 lat, czyli 20 proc. rocznie. W przypadku samochodów używanych przedsiębiorcy mogą skorzystać z wyższej stawki amortyzacyjnej – do 40 proc. rocznie, skracając czas amortyzacji do 2,5 roku. To pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez zwiększenie kosztów prowadzenia działalności.

W przypadku samochodów osobowych istnieje ograniczenie odpisów amortyzacyjnych: 150 000 zł dla aut spalinowych i 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Koszty bieżącej eksploatacji, takie jak ubezpieczenie, naprawy, wymiana opon czy paliwo, można odliczyć od przychodu jako wydatki związane z użytkowaniem pojazdu do celów działalności gospodarczej. Jednak do kosztów podatkowych można zaliczyć maksymalnie 75 proc. tych wydatków. Limity te nie obowiązują w przypadku umów najmu, leasingu lub dzierżawy, które zawarte były przed 1 stycznia 2019 roku. Aby odliczyć 100 proc. kosztów, samochód musi być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, co musi być potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówką).

Odliczenie VATu od używanego samochodu w firmie

Odliczenie VAT od używanego samochodu odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodu nowego. Przedsiębiorcy mogą odliczyć 50 proc. VAT z kwoty podanej na fakturze przez sprzedającego (jeśli sprzedający jest przedsiębiorcą) w przypadku użytkowania samochodu do celów mieszanych. Aby odliczyć 100 proc. VAT, samochód musi być używany wyłącznie do działalności gospodarczej, a przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (kilometrówkę) i zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Prawo do odliczenia VAT przysługuje także przy dalszej eksploatacji samochodu, obejmującej wydatki związane z jego użytkowaniem, takie jak tankowanie, serwisowanie, mycie, wymiana opon czy koszty ubezpieczenia.

Używany samochód premium jako alternatywa dla nowego

Rynek wtórny otwiera również drzwi wielu przedsiębiorcom do zakupu samochodu marki premium, który jako nowy był poza ich zasięgiem, a jako samochód używany wciąż wygląda reprezentacyjnie i może uchodzić za mobilną wizytówkę firmy, wpływając korzystnie na jej wizerunek. Jest to ciekawa alternatywa dla nowego samochodu marki popularnej. Samochody segmentu premium często nie mają takich przebiegów jak popularne, są bardziej komfortowe i lepiej wyposażone, mają też mocniejsze silniki i przede wszystkim zapewniają prestiż.

Rozliczenie samochodu używanego w firmie - korzyści

Zakup i eksploatacja używanego samochodu w firmie przynoszą przedsiębiorcy takie same korzyści jak w przypadku nowego auta. W Superauto.pl każdy klient ma dostęp do kalkulatora leasingowego, który umożliwia przygotowanie wstępnej symulacji finansowania, uwzględniając korzyści podatkowe. Kalkulator leasingowy pozwala na indywidualne dostosowanie parametrów oferty finansowania, co jest szczególnie istotne dla nowych klientów.

Poniżej prezentujemy przykładową kalkulację leasingu i korzyści z niej wynikające dla Audi A4 35 TFSI z 2022 roku z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 150 KM, napędem na przednią oś i 7-stopniową automatyczną S Tronic:

Cena zakupu: 139 900 zł brutto (113 739 zł netto)

Czas trwania umowy leasingowej: 36 miesięcy

Wpłata własna 30% (41 000 zł)

Wartość wykupu 20% (34 000 zł).

Rata netto: 2134 zł

Po uwzględnieniu korzyści podatkowych samochód wyniesie nas:

108 325 zł w przypadku korzystania z auta wyłącznie w celach służbowych

120 782 zł w przypadku używania auta do celów mieszanych

Poniżej prezentujemy przykładową kalkulację leasingu i korzyści z niej wynikające dla Audi A3 35 TFSI z 2022 roku z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 150 KM, napędem na przednią oś i 7-stopniową automatyczną S Tronic:

Cena zakupu: 119 900 zł brutto (113 739 zł netto)

Czas trwania umowy leasingowej: 36 miesięcy

Wpłata własna 25% (30000 zł)

Wartość wykupu 20% (24 000 zł).

Rata netto: 1991 zł

Po uwzględnieniu korzyści podatkowych samochód wyniesie nas:

93 619 zł w przypadku korzystania z auta wyłącznie w celach służbowych

104 385 zł w przypadku używania auta do celów mieszanych

Podsumowanie

Zakup używanego samochodu na firmę ma wiele zalet. Przede wszystkim, taki pojazd został już dotknięty przez największy spadek wartości, co czyni go znacznie przystępniejszym. Dodatkowo, przy zakupie takiego samochodu obowiązują te same zasady rozliczania jak przy nowym samochodzie, a często można liczyć na uproszczone warunki finansowania. Kluczowe znaczenie ma stan techniczny pojazdu, co jest istotne dla każdego kupującego używany samochód. Warto także zauważyć, że na rynku jest wiele ofert aut poleasingowych z pełną historią serwisową i od wiarygodnych sprzedawców, co stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców. Korzyści z zakupu takiego samochodu są porównywalne do tych, jakie daje zakup nowego pojazdu.