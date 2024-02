Twój e-PIT za 2023 r. Resort finansów zachęca do korzystania z e-US

Do tej pory podatnicy złożyli z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) już przeszło 2 mln deklaracji za 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zachęca jednocześnie do korzystania z e-US, który oferuje dodatkowe funkcjonalności. Chodzi m.in. o weryfikację statusu zwrotu podatku oraz możliwą do aktywowania usługę e-korespondencji.

– Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym pozwala szybko i wygodnie rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 mln deklaracji – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda.

W praktyce największą część złożonych deklaracji stanowiły deklaracje PIT-37 (1,81 mln). Stosunkowo dużo złożono też deklaracji PIT-28 (0,87 mln), PIT-36 (0,49 mln) oraz PIT-38 (0,36 mln).

Jak przypomina resort finansów, podatnicy logujący się do e-US za pomocą form dostępnych w ramach login.gov.pl mogą korzystać nie tylko z usługi rozliczenia podatku PIT, ale też z wszystkich pozostałych e-usług oferowanych przez e-US.

– Zachęcamy do logowania się do e-Urzędu Skarbowego profilem zaufanym, e-dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US. Można m.in. sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z urzędem, zweryfikować status zwrotu podatku, lub zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK – tłumaczy zastępca szefa KAS, Małgorzata Krok.

Jedną z istotniejszych funkcji, jakie obejmuje obecnie e-US, jest też e-korespondencja. Jeśli podatnik zgodzi się na taką formę komunikacji, to uzyskuje możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego konta w e-US, czyli bez konieczności wizyt w urzędzie skarbowym. Aktualnie z e-korespondencji z KAS korzysta już ponad 1,5 mln podatników.

mp