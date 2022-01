Tarcza Antyinflacyjna 2.0 - zmiany w kasach i WIS

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa. Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj.

mięso i ryby oraz przetwory z nich;

produkty mleczarskie;

warzywa i owoce i przetwory z nich;

zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;

niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Wiążące informacje stawkowe (WIS)

Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 to:

obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,

przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,

obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,

wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz.

Rozwiązania MF w Tarczy Antyinflacyjnej 1.0.

To m.in.:

obniżka VAT na energię elektryczną z 23% na 5%,

obniżka VAT na gaz ziemny z 23% do 8%,

obniżka VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23% do 8%,

obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną,

zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,

wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku detalicznego.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Towary spożywcze objęte stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

