Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?

Przepisy przejściowe w związku z pandemią COVID-19 Zgodnie z art. 52l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższono limity zwolnień przedmiotowych: z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu do uzyskanych od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. do końca 2022 r. ) zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji,

w odniesieniu do uzyskanych do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. ) zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), fundusze związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu do uzyskanych od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. do końca 2023 r. ) świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS;

w odniesieniu do uzyskanych do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. ) świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS; z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu do uzyskanych od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. do końca 2023 r.) dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT).