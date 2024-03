Sklep online a zobowiązania podatkowe – jak rozliczać się z urzędem skarbowym?

Prowadzenie sklepu online może być skutecznym sposobem na dodatkowy zarobek lub stanowić główne źródło wpływów. Niezależnie od skali biznesu, sprzedawca internetowy musi rozliczać się z urzędem skarbowym i regulować podatek dochodowy. Jakie są możliwe formy opodatkowania?

Sprzedaż online – sposób na dodatkowy zarobek lub główne źródło dochodów

Handel internetowy to branża, która nieprzerwanie się rozwija. Co rusz w e-commerce pojawiają się nowe trendy np. wykorzystanie do działań sztucznej inteligencji czy ekspansja na rynki zagraniczne. Dla wielu osób to szansa na podjęcie wyzwania, jakim jest prowadzenie własnego biznesu.

Sposobów na zarabianie online przez Internet można wymienić mnóstwo. Niektórzy decydują się pracować jako tzw. wolni strzelcy i zajmują się np. tłumaczeniem treści czy projektowaniem graficznym. Freelancerzy często wybierają także takie dziedziny jak copywriting oraz transkrypcja materiałów wideo.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby źródło dodatkowego zarobku stanowiły korepetycje online. To świetne rozwiązanie w szczególności dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, którzy chcą sobie dorobić.

Obecnie na rynku nie brakuje również ofert zatrudnienia na pełen etat przy całkowicie zdalnym trybie pracy. Jest to powszechnie praktykowane w IT, marketingu czy księgowości.

Ponadto wiele osób decyduje się zrezygnować z pracy na etacie i postawić na własny biznes w postaci sklepu internetowego. Może on przyjąć formę działalności rejestrowanej lub nierejestrowanej (po spełnieniu odpowiednich wymogów).

Sprzedaż w sklepie internetowym a podatek dochodowy

Prowadzenie własnego e-sklepu może być bardzo satysfakcjonującą formą zarobku. Oczywiście wymaga ona także rozeznania w branży oraz poświęcenia działalności sporej ilości czasu i uwagi.

Co więcej, właściciele sklepów internetowych muszą spełnić odpowiednie formalności oraz pamiętać o swoich zobowiązaniach podatkowych, w tym płaceniu podatku dochodowego (PIT) oraz w większości przypadków również podatku od towarów i usług (VAT).

Sposób rozliczania z urzędem skarbowym jest uzależniony od wybranej formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W przypadku skali podatkowej stawka podatku zależy od wysokości dochodów. Jeśli dana osoba nie zarobi więcej niż 120 tys. zł w perspektywie całego roku, obowiązuje ją opodatkowanie na zasadach ogólnych według stawki 12%.

Z kolei dochody przewyższające tę kwotę wiążą się z koniecznością uregulowania podatku dochodowego według stawki 32% (od jej nadwyżki, a nie dochodów ogółem).

Skala podatkowa jest podstawową formą, która automatycznie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli nie wybiorą one innego sposobu opodatkowania.

W takiej sytuacji podczas rozliczania z fiskusem należy określić kwotę zmniejszającą podatek. Obecnie (2024 rok) wynosi ona 3600 zł. Właściciele sklepów online, którzy zdecydowali się na tę formę, mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń takich jak

· ulga internetowa;

· ulga na dziecko;

· ulga termomodernizacyjna;

· ulga na robotyzację;

· ­­­odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;

· ulga na ekspansję lub rozwój;

· odliczenie od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Warto podkreślić, że obliczając podatek, zmniejszają oni swój dochód o koszty jego uzyskania i obowiązuje ich kwota wolna od podatku (to właśnie na jej podstawie wylicza się kwotę zmniejszającą podatek). Osoby stosujące skalę podatkową mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, której podstawę stanowi przychód, a nie dochód jak w przypadku skali podatkowej. Dla sprzedaży online stawka podatku w ramach ryczałtu wynosi 3%.

Przy ryczałcie nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Forma ta będzie więc niekorzystna dla osób, które ponoszą w związku z działalnością wysokie wydatki (np. na działania z zakresu marketingu), co często ma miejsce w przypadku handlu online.

Taka forma uniemożliwia wspólne rozliczanie z małżonkiem oraz odliczanie ulg. Nie znajduje tu zastosowania także kwota wolna od podatku. Należy podkreślić, że na ten sposób opodatkowania nie mogą zdecydować się m.in. właściciele sklepów online, którzy zajmują się sprzedażą części samochodowych czy osoby opłacające w danym roku kartę podatkową.

Wśród zalet ryczałtu wymienia się natomiast proste formalności, w tym brak obowiązku prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów, co jest obligatoryjne przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych.

Podatek liniowy

Jeszcze inną opcją, na którą mogą zdecydować się osoby prowadzące własną działalność, jest podatek liniowy. Jego wysokość nie zależy od generowanych zarobków i wynosi 19%.

Opcja ta podobnie jak ryczałt wyklucza wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Tak jak skala podatkowa pozwala natomiast uwzględnić koszty uzyskania przychodu.

Rozwiązanie może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na szeroką skalę i generują wysoki zysk (znacznie powyżej 120 tys. zł w skali roku).

Działalność nierejestrowana – czy wymaga płacenia podatków?

Część osób prowadzących sklep internetowy (w szczególności, gdy stawiają one swoje pierwsze kroki w e-handlu) decyduje się na prowadzenie działalności nierejestrowanej.

To możliwe pod warunkiem, że przychody sklepu nie wynoszą więcej niż 75% pensji minimalnej brutto. Jej wartość to obecnie 4242 zł.

Również w tym przypadku sprzedawca musi płacić podatek dochodowy. Co więcej, jest on zobowiązany do rozliczania się według skali podatkowej.

Warto mieć na uwadze, że regulowanie PIT-u czy płacenie składek ZUS to nie jedyne obowiązki właściciela sklepu online. W większości przypadków handel internetowy wymaga także opłacania podatku VAT, a niekiedy również dysponowania kasą fiskalną (np. przy sprzedaży perfum).

Przed rozpoczęciem działalności najlepiej uważnie zapoznać się z obowiązującym przepisami.