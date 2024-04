Składki zdrowotne przedsiębiorców do zmiany. MZ przedstawia szczegóły

Szykowane zmiany dotyczące zasad rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Prace legislacyjne w parlamencie planowane są na II kwartał br. Szczegółowe informacje wskazują, że po zmianach system będzie korzystniejszy dla przedsiębiorców, ale nie aż tak, jak było to w starym systemie ryczałtowym sprzed 2022 r.

Jak wynika ze szczegółowych informacji, które resort zdrowia przekazał rzecznikowi praw obywatelskich, zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców powinny zacząć obowiązywać z początkiem 2025 r. Aktualnie trwają jeszcze prace nad projektem nowelizacji.

Ogólne założenia przewidują wprowadzenie ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W praktyce ma to być co do zasady 9 proc. od 75 proc. minimalnej płacy (ok. 310 zł miesięcznie). Szacuje się, że na zmianach w mniejszym lub większym stopniu skorzystałoby łącznie ok. 93 proc. przedsiębiorców. Pakiet zmian ma objąć także wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki.

„W przypadku powrotu do starych zasad, obowiązujących sprzed wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu, skutek dla sektora finansów publicznych wyniósłby ok. 10 mld zł. Tymczasem proponowane rozwiązania stanowią skutek wynoszący ok. 4,3 mld zł” – wylicza Ministerstwo Zdrowia.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez resort zdrowia, nowy system w praktyce będzie więc korzystniejszy dla przedsiębiorców, ale jednak nie w takim stopniu, jak było to przed 2022 r.

„Proponowane rozwiązania nie przewidują możliwości uwzględniania straty z działalności gospodarczej, bowiem ekwiwalentny charakter składki zdrowotnej wymaga, aby była ona opłacona przynajmniej w wymiarze minimalnym. W projektowanym modelu taką funkcję składki minimalnej będę pełniły składki sparametryzowane, tj. stała składka w przypadku przedsiębiorców stosujących skalę podatkową oraz stałe składki podstawowe, obowiązujące przedsiębiorców rozliczających PIT w formie podatku liniowego lub podatkiem ryczałtowych, którzy nie przekroczą proponowanych progów” – wyjaśnia resort zdrowia.

