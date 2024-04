Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Planowana obniżka budzi kontrowersje

Rząd planuje zmienić zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i przywrócić ryczałtową formułę tej daniny. Jak wskazują eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, chociaż zapowiadane modyfikacje będą oznaczać wyraźny spadek dochodów budżetowych, to rząd nie zaproponował żadnych cięć wydatków, co w efekcie będzie skutkować jeszcze większym deficytem finansów publicznych.

W ostatnich tygodniach resort finansów zaproponował, aby od 2025 r. co do zasady przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. W efekcie większość ma odprowadzać składkę na poziomie 9 proc. od 75 proc. minimalnej płacy (ok. 310 zł miesięcznie). Obniżka składek ma dotyczyć ok. 93 proc. przedsiębiorców.

Szacuje się, że w konsekwencji dochody państwa spadną o 5 mld zł w skali roku. Eksperci FOR zwracają jednak uwagę na to, że już bez tego kosztu Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najwyższym deficytem sektora finansów publicznych. W 2023 r. będzie to 4,6 proc. PKB, a w roku kolejnym 3,9 proc.

„Ministerstwo Finansów nie przedstawiło planów żadnych cięć innych wydatków. Jeśli rząd nie zdecyduje się na obniżenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, oznaczać to będzie wzrost deficytu finansów publicznych i – w konsekwencji – długu publicznego. Polska płaci najwyższe po Węgrzech odsetki od długu publicznego (4,8 proc. w tym roku; 4,5 proc. w przyszłym). Na odsetki od długu publicznego polskie państwo wyda w tym roku ponad 83 mld zł, czyli więcej niż na 800+ (64 mld)” – tłumaczą eksperci FOR.

Jak zaznacza FOR, wejście w życie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian będzie prowadzić również do sytuacji, w której przedsiębiorcy płaciliby składki niższe niż pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne.

mp