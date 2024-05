Skarbówka skontrolowała tysiące kont bankowych podatników

Między lipcem 2022 a marcem 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali do banków 407 wystąpień dotyczących kontroli kont bankowych, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych wystosowali 3112 takich wniosków – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak przekonuje resort, korzystanie przez organy z uprawnień ws. kontrolowania kont jest stale monitorowane. Wcześniej na ryzyko ingerencji w prywatność osób fizycznych uwagę zwracał rzecznik praw obywatelskich.

W 2022 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzono przepisy dające organom podatkowym szersze uprawnienia do kontroli kont bankowych. Jak wskazuje RPO, może to prowadzić do ingerencji w prywatność osób fizycznych w czasie prowadzenia postępowania w danej sprawie, a nie przeciwko danej osobie. Rzecznik skierował w tej sprawie także zapytanie do Ministerstwa Finansów.

„Organy KAS występują do banków w omawianym trybie jedynie w przypadkach powiązanych z popełnionymi czynami stanowiącymi przedmiot prowadzonego już postępowania przygotowawczego. Warto też dodać, że korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu” – wskazał w odpowiedzi zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zbigniew Stawicki.

Szczegółowe dane resortu finansów pokazują, że na podstawie art. 48 ustawy o KAS w okresie od 1 lipca 2022 do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali do banków 407 wystąpień dotyczących kontroli kont bankowych. W przypadku naczelników urzędów celno-skarbowych liczba takich wystąpień w tym samym okresie czasu była zdecydowanie większa i wyniosła 3112.

