Skarbówka rozsyła listy behawioralne. RPO domaga się wyjaśnień

Podatnicy otrzymują od skarbówki nieformalne pisma z ewentualnymi zastrzeżeniami odnośnie prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych. Wysyłanie tzw. listów behawioralnych budzi kontrowersje wśród podatników, którzy zwracają uwagę, że takiej procedury nie przewidziano w Ordynacji podatkowej. Rzecznik praw obywatelskich wysłał w tej sprawie pismo do resortu finansów, w którym domaga się kompleksowych wyjaśnień.

Jak wynika z doniesień mediów, urzędy skarbowe prowadzą akcję wysyłania do podatników tzw. listów behawioralnych, czyli nieformalnych listów o informacyjnym charakterze. W pismach fiskus informuje o ewentualnych zastrzeżeniach odnośnie prawidłowości wywiązywania się przez danego podatnika z obowiązków podatkowych. Chodzi głównie o ogólne wskazania, że skarbówka zauważyła wydarzenia wywołujące skutki podatkowe.

Jak ocenia RPO, wiele wskazuje na to, że decyzje o wysłaniu listu mają charakter stricte uznaniowy i nie są oparte na żadnej podstawie prawnej.

„Budzi to dużo emocji podatników, którzy już odebrali takie listy. Wywołuje także wątpliwości i pytania co do ich procedury. Ordynacja podatkowa nie przewiduje bowiem regulacji odnoszącej się do kierowania przez organy podatkowe takich listów” – zaznacza RPO.

Rzecznik skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym prosi o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące listów behawioralnych, w tym m.in. dane statystyczne nt. liczby wysłanych pism tego typu. Pytania dotyczą też np. tego, na jakiej podstawie ustalana jest grupa odbiorców listów i czy resort kontroluje w jakiś sposób zasadność wysyłania pism.

mp