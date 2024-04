Rząd zapowiada nowy system świadczeń wspierających rodziców

Do polskiego systemu wprowadzone mają zostać trzy nowe świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej i wychowywaniu dzieci – wynika z założeń projektu ustawy, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe świadczenia to „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”, a rodzice będą mogli wybrać, z której formy wsparcia chcą korzystać. Równocześnie zlikwidowany zostanie m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy.

Nowe świadczenia mają zostać wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”. Aktualnie resort rodziny, pracy i polityki społecznej pracuje nad projektem tej ustawy.

„Projektowana ustawa stanowi kompleksowe podejście do wspierania rodziców dzieci w tzw. wieku żłobkowym, zapewniając im różnorodne formy wsparcia w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej” – wskazują projektodawcy.

Pierwszym z nowych świadczeń ma być świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, które będzie skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie ma wynosić 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy. To rodzice zdecydują, na co pójdą te pieniądze. Jeśli np. zdecydują się na opiekę na podstawie umowy uaktywniającej, to wtedy państwo sfinansuje również składki od takiej umowy.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” również wynosić będzie 1500 zł, ale nie więcej niż opłata, jaką ponosi się za pobyt dziecka w instytucji opieki. Świadczenie to zastąpi obecne dofinansowanie na poziomie do 400 zł.

System świadczeń uzupełniać będzie „aktywnie w domu”, czyli wsparcie dla rodziców, którzy nie będą uprawnieni albo nie zdecydują się na inne świadczenie. Świadczenie to będzie przysługiwać na zasadach analogicznych do rodzinnego kapitału opiekuńczego, ale z tą różnicą, że „aktywnie w domu” można będzie uzyskać na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wsparcie będzie niższe i wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Jednocześnie zlikwidowany zostanie rodzinny kapitał opiekuńczy.

„Rodzic będzie miał możliwość, w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji, zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Przy czym na to samo dziecko, za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka” – wyjaśnia resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przewiduje się, że projekt nowej ustawy zostanie przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 r.

mp