Rozporządzenie ws. dokumentacji pracowniczej do zmiany

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie modyfikujące część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej. Przepisy zostaną dopasowane do nowelizacji Kodeksu pracy, która dotyczy kontroli trzeźwości pracowników i pracy zdalnej. W efekcie pewnym zmianom ulegną niektóre części akt osobowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem resortu rodziny i polityki społecznej, przepisy zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy. Chodzi głównie o regulacje pozwalające pracodawcom na przeprowadzanie prewencyjnych kontroli trzeźwości albo kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków o podobnym do alkoholu działaniu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w aktach osobowych pracowników przechowywane będą dokumenty dotyczące tego rodzaju kontroli oraz dokumenty z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy powołane do ochrony porządku publicznego.

W praktyce np. część B akt osobowych będzie rozszerzona o dokumenty zawierające potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą i sposobie jej przeprowadzania. Wprowadzona zostanie także nowa część E, w której znajdą się informacje odnoszące się do tego typu kontroli.

Rozporządzenie obejmuje również modyfikacje związane z wprowadzeniem pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy. W konsekwencji dokumenty dotyczące pracy w tej formule mają być także przechowywane w aktach osobowych pracowników.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 471).

Rozporządzenie wejdzie w życie 21 marca 2023 r., z wyjątkiem regulacji dot. wykonywania pracy zdalnej, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

