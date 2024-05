Kontrola kont bankowych przez skarbówkę zagraża prywatności?

Wprowadzone w 2022 r. regulacje, które dają organom podatkowym szersze uprawnienia do kontrolowania kont bankowych podatników, mogą budzić wątpliwości w kontekście prywatności osób fizycznych – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu finansów RPO domaga się szczegółowych informacji nt. skali wystąpień Krajowej Administracji Skarbowej do banków i skuteczności przepisów.

Od 1 lipca 2022 r., zgodnie z art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, banki mają obowiązek sporządzenia i przekazania informacji nt. konkretnego rachunku bankowego osoby podejrzanej. W praktyce wprowadzone wtedy zmiany wyraźnie poszerzyły nie tylko kompetencje organów podatkowych, ale i skalę ingerencji w prywatność obywateli.

Jak podkreśla RPO, w efekcie może chodzić o ingerencję w prywatność osoby fizycznej w trakcie prowadzenia postępowania w danej sprawie, a nie przeciwko danej osobie.

„Jakkolwiek przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego są interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, to jednak fundamentalna jest ochrona życia prywatnego osoby fizycznej w czasie prowadzenia postępowania w sprawie, a nie przeciwko tej osobie” – ocenia RPO.

W skierowanym do Ministerstwa Finansów piśmie RPO domaga się szczegółowych informacji nt. liczby wystąpień do banków w okresie od 1 lipca 2022 r. oraz danych dotyczących skuteczności i celowości utrzymywania budzącego wątpliwości przepisu.

mp