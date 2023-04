Przewodnik po kontach osobistych. Kiedy wybrać standardowe, premium lub dla młodych?

Oferty osobistych kont bankowych dają pewne możliwości wyboru w zależności od wieku i osiąganych dochodów. Nawet jednak będąc osobą, która może założyć tylko standardowy rachunek, pole do działania jest dość duże. Co więc banki proponują klientom indywidualnym? O wszystkich zaletach, wadach i wymaganiach najlepiej dowiedzieć się z tego poradnika.

Zalety i wady standardowych rachunków bankowych

Dywersyfikacja produktów finansowych, do których należą konta osobiste, pozwala wielu osobom wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do ich potrzeb. Z przyczyn takich jak wiek lub miesięczne dochody większość klientów nie ma jednak tak dużego pola manewru. Każdy bank proponuje im zazwyczaj jeden typ rachunku, co sprawia, że jedynym sposobem uzyskania lepszych warunków umowy jest przejście do konkurencji. Przy weryfikacji kolejnych ofert trzeba jednak pamiętać, by nie ulec sile reklam. Każdy bank przekonuje odbiorców, że to właśnie on zapewnia największe korzyści, chwaląc się darmowymi usługami. Wielkie 0 zł za… widoczne na stronach internetowych i ulicznych billboardach niekoniecznie oznacza, że zawsze są one darmowe.

Metodą pozwalającą uniknąć złego wyboru jest korzystanie z internetowych porównywarek. Dobry przykład to ranking kont osobistych 2023 opracowywany przez obsługę serwisu Zgarnij premię. Aktualizowane na bieżąco zestawienie umożliwia zainteresowanym osobom zapoznać się ze stawkami za samo prowadzenie konta, kosztem posiadania karty debetowej, prowizjami za wypłaty gotówki z bankomatów i stawkami premii za podpisanie umowy. Co ważne, w tym agregatorze ofert podane są realne wydatki, które będzie ponosił klient. Przykładem są informacje zawarte w podpunkcie Utrzymanie konta. W wielu przypadkach okazuje się, że nie kosztuje ono nic, ale pod warunkiem zapewnienia regularnych wpływów w określonej kwocie.

Spełnienie warunku, jakim są comiesięczne przelewy, to zazwyczaj najmniej problematyczny z elementów umowy z bankiem. Minimalna wymagana kwota na ogół pozostaje w zasięgu większości klientów, mieszcząc się w przedziale 1000-2000 zł. Dużo trudniej wyeliminować pozostałe koszta. Klienci, którzy preferują płatności gotówkowe, powinni liczyć się z pobraniem co miesiąc kwoty za zbyt rzadkie korzystanie z karty. Do tego będą płacić prowizje, gdy będą wypłacać gotówkę z bankomatu. Istnieją dwa sposoby na wyeliminowanie tych wydatków. Pierwszym jest używanie karty lub aplikacji mobilnej, do której została dodana. Drugim – wybór banku, w którym rzeczywiście nie ma opłat za niekorzystanie z karty. Ich oferty zwykle wiążą się z prowizjami za wypłaty z bankomatów, co można ograniczyć, wybierając pieniądze rzadko i od razu w większych kwotach.

Różnice między kontem zwykłym a premium

Klienci mający wysokie comiesięczne dochody mają możliwość ograniczyć koszta do minimum lub nawet zera za sprawą kont premium. Banki oferują je osobom, które wykazują wpływy na poziomie około 10 tys. złotych netto oraz wpłacą od razu odpowiednio wysoki depozyt, np. 100 tys. zł. W zamian za to mogą liczyć na zwolnienie niemal ze wszystkich opłat, a także na dodatkowe usługi.

Najpopularniejszymi przywilejami rachunków VIP są zwykle darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz korzystne stawki za przewalutowania. Pod uwagę brane są przede wszystkim najważniejsze z nich, a więc dolary amerykańskie, funty brytyjskie, franki szwajcarskie i euro. W wielu ofertach klienci korzystają też z preferencyjnych stawek za płatności w innych walutach, np. koronach szwedzkich.

Osoby trzymający pieniądze na rachunku premium otrzymują także przywileje względem pozostałych klientów. Jednym z nich jest priorytetowa obsługa. Co więcej, w placówkach banków wydziela się dodatkowe pomieszczenie, w którym mogą załatwić swoje sprawy. Dzięki temu zachowana jest maksymalna dyskrecja, a tym samym wysokie środki na koncie są bezpieczniejsze. W inny sposób mogą też nimi dysponować. Posiadaczom takich rachunków banki oferują karty bankowe, potocznie zwane złotymi lub platynowymi. Limity wydatków są na nich znacznie wyższe niż na pozostałych, a do tego bywają objęte dodatkowym ubezpieczeniem.

Klienci VIP, z racji swojej dobrej sytuacji materialnej, dostają też możliwość negocjowania bazowych warunków umów. Dzięki temu są w stanie uzyskać m.in. wyższe oprocentowania lokat. Oprócz tego mogą otworzyć bezpłatny rachunek maklerski. W wyborze i obsłudze produktów finansowych może pomóc doradca, jeśli klient sobie tego życzy. Nie musi on nawet umawiać się na wizytę, ponieważ można się z nim skonsultować telefonicznie. Oprócz tego banki oferują klientom inne bonusy i udogodnienia, wśród których mogą być rabaty na bilety lotnicze, wejściówki na koncerty, usługi w gabinetach SPA, ośrodkach turystycznych, zakupy w wybranych sklepach itd. Częstym bonusem jest też możliwość korzystania z wydzielonych, komfortowych poczekalni na lotniskach na całym świecie.

Konta bankowe dla młodych

Banki oferują swoje usługi także osobom mającym przynajmniej częściową zdolność do czynności prawnych. Innymi słowy, za zgodą rodziców mogą założyć konto, mając co najmniej 13 lat. Ze względu na to, że najmłodsi klienci nie mają możliwości zagwarantowania regularnych wpływów, nie płacą stawek za ich prowadzenie tak jak dorośli. Zazwyczaj wszystkie podstawowe usługi, czyli utrzymanie rachunku, posiadanie karty i wypłaty z bankomatów są dla nich darmowe. Po uzyskaniu pełnoletności nadal mogą korzystać z preferencyjnych warunków w ramach konta dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

Pod względem zakresu usług rachunki dla najmłodszych klientów nie różnią się od tych dla dorosłych. Tak jak oni mają dostęp do swoich środków z poziomu internetowego serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. Do konta przypisana jest karta, którą można przypisać do jednego z systemów płatności, np. Portfela Google lub Apple Pay. W ofertach niektórych banków młodzi klienci mają również możliwość otrzymania dodatkowych kart, w tym dającej korzystne przewalutowania i kredytowej na dodatkowe wydatki.