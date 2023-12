Przedłużono termin na złożenie informacji TPR

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) został przedłużony do końca stycznia 2024 r. dla podatników kończących rok podatkowy 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie resortu finansów w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie. Pierwotnie przedłużenie miało mieć szerszy charakter.

Nowe rozporządzenie przewiduje przedłużenie do 31 stycznia 2024 r. termin na złożenie informacji o cenach transferowych w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W efekcie termin przedłużono o 2 miesiące względem dotychczasowych regulacji.

Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, finalna treść rozporządzenia jest pewną niespodzianką, bo pierwotny projekt zakładał przedłużenie terminu na złożenie TPR: do 29 lutego 2024 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 listopada 2023 r.; o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

„Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR jest już pewne. Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem formularza TPR, ponieważ pierwsze testy pokazały, że formularz webowy posiada błędy techniczne, a dodatkowo składanie formularzy na ostatnią chwilę może zwyczajnie przeciążyć systemy informatyczne. Dodatkowo, podatnicy ostatecznie mają mniej czasu niż finalnie zakładali po publikacji projektu” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2571).

Rozporządzenie weszło w życie 28 listopada 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp