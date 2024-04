Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT

1) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaje się art. 22r

Art. 22r. 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztów udokumentowanych fakturami: 1) które nie zawierają ich numeru, za pomocą którego są zidentyfikowani na potrzeby podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie są zidentyfikowani dla tego podatku - numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług wymagają takiego numeru na fakturze; oraz 2) które zostały wystawione z pominięciem obowiązku, o którym mowa w art. 106ga ust. 1 lub art. 106nf ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; lub 3) o których mowa w art. 106nh ust. 1 w przypadku, gdy nie zostały one przesłane w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur. 2. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tej spółki. 3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 4. W przypadku kosztów uzyskania przychodów, które mogą być potrącone przez podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału, a które zostały poniesione przed zmianą formy prawnej, połączeniem lub podziałem, warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą podmiotu zmienianego, łączonego lub dzielonego. 5. Przepis ust. 1 nie dotyczy faktur dokumentujących wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, jeżeli wydatki te nie są ponoszone wyłącznie na działalność gospodarczą oraz faktur dokumentujących koszty podróży służbowej wystawionych na imię i nazwisko pracownika lub osoby współpracującej.