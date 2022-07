Pożyczka gotówkowa - ile trwa otrzymanie środków?

Czy wiesz, że ponad 50% Polaków spłaca kredyt hipoteczny lub pożyczkę ? Dodatkowy zastrzyk gotówki przeważnie pomaga w zakupie nowego sprzętu AGD lub RTV. Ty również widzisz braki na swoim koncie bankowym, a w niedalekiej przyszłości czeka Cię niemały zakup? Sprawdź, jak złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową i ile trwa przyznanie środków.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową?

Wnioskowanie o pożyczkę gotówkową wcale nie musi oznaczać wizyty w stacjonarnej placówce banku. Koniec z długimi kolejkami oraz czekaniem na decyzję! Teraz wszelkie formalności da się załatwić przez internet bez wychodzenia z domu. Formularz można wypełnić o dowolnej porze oraz godzinie – trzeba się wtedy jednak liczyć z tym, że odzew instytucji finansowej może nastąpić dopiero w godzinach pracy. Pamiętaj, że będzie potrzebny Ci dowód osobisty. Jeśli zależy Ci na czasie, powinieneś zastanowić się nad pożyczką gotówkową online proponowaną przez PKO Bank Polski.

Składanie wniosku o pożyczkę gotówkową przez aplikację iPKO:

1. Wypełnij formularz online na komputerze lub w telefonie.

2. Zweryfikuj warunki umowy i zaakceptuj ją zdalnie.

3. Poczekaj, aż pieniądze wpłyną na Twoje konto.

Jeżeli jesteś obecnym klientem banku i interesuje Cię pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim, wniosek możesz także złożyć za pośrednictwem aplikacji IKO. Ile trwa przyznanie środków? Zdarza się, że zajmuje to 30 sekund od zaakceptowania umowy, ale zależy to od kilku indywidualnych czynników. A co, jeśli masz konto w innym banku? W przypadku pożyczki gotówkowej do 6,2 tysięcy złotych formularz również możesz wypełnić online.

Ile trwa przyznanie środków? Od czego to zależy?

O dokładnym działaniu każdego banku decydują przepisy Prawa Bankowego i zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Czas oczekiwania na środki zależy od:

kwoty pożyczki gotówkowej – im wyższa, tym dłużej bank weryfikuje wiarygodność kredytową,

– im wyższa, tym dłużej bank weryfikuje wiarygodność kredytową, chwili złożenia wniosku – wysłanie formularza poza godzinami pracy instytucji finansowej lub w weekend może wydłużyć proces decyzyjny,

– wysłanie formularza poza godzinami pracy instytucji finansowej lub w weekend może wydłużyć proces decyzyjny, sposobu złożenia wniosku – załatwianie wszystkiego przez internet zajmuje mniej czasu niż stacjonarnie.

W przypadku pożyczki gotówkowej dla nowych klientów nie są wymagane żadne dokumenty poza zaświadczeniem o dochodach, jeżeli kwota nie przekracza 6,2 tysiąca złotych. Gdy wnioskowana jest większa suma pieniędzy, wtedy bank wymaga przykładowo:

zatrudnieni na umowę o pracę – wyciągi bankowe świadczące o dochodach,

przedsiębiorcy – PIT-36 lub PIT-36L,

osoby wykazujące dochód z najmu – PIT-28.

Pieniądze wpływają na wskazane konto, dopiero gdy bank wyda pozytywną decyzję.

Po jakim czasie otrzymam środki?

To, ile trwa przyznanie środków, zależy od banku, ale przeważnie mówi się, że zajmuje to do 48 godzin. Przeważnie króluje jednak praktyka, że pieniądze mogą pojawić się na koncie już w dniu składania wniosku – tak też deklaruje PKO Bank Polski. Proces księgowania wymaga mniej czasu, gdy dana kwota ma wpłynąć na konto, które jest założone w tej samej instytucji finansowej, w której składa się wniosek o pożyczkę gotówkową.