Podatki 2024: Reforma KSeF może oznaczać problemy z identyfikacją nabywców

Nowe regulacje związane z planowanym na połowę 2024 r. wprowadzeniem obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą tworzyć problemy dotyczące prawidłowej identyfikacji nabywcy jako podatnika lub konsumenta – twierdzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wątpliwości mogą być o tyle istotne, że identyfikacja nabywcy ma mieć decydujący wpływ na prawidłowe wystawienie faktury.

Aktualnie organy podatkowe co do zasady nie podważają odliczeń w sytuacji, jeśli na fakturze zabraknie NIP nabywcy, a poza tym nie ma wątpliwości dotyczących tożsamości podatnika będącego osobą fizyczną. W praktyce o prawie do odliczenia decyduje głównie ustalenie, czy dana faktura potwierdza rzeczywiste transakcje.

Sytuacja może się skomplikować po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF. Jak wskazuje SKwP, identyfikacja nabywcy jako podatnika lub konsumenta będzie mieć kluczowe znaczenie dla tego, czy dana faktura zostanie prawidłowo wystawiona.

– Zawiłości oraz niejasności w przepisach będą powodować nieumyślne błędy w tym zakresie ze strony sprzedawców. Oprócz ewentualnej odpowiedzialności wystawcy faktury (wystawienie faktury konsumenckiej zamiast faktury ustrukturyzowanej) należy ponadto rozważyć problem odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, który otrzyma fakturę konsumencką – komentuje doradca podatkowy i sekretarz ZG SKwP, Leszek Lewandowicz.

Jak ocenia SKwP, na razie trudno ocenić, jak organy podatkowe będą podchodzić do budzących wątpliwości przypadków. Stowarzyszenie zamierza zwrócić się w tej sprawie do resortu finansów o potwierdzenie prawa do odliczenia VAT z faktur konsumenckich oraz wyjaśnienia techniczne odnośnie sposobu zmiany faktury konsumenckiej na ustrukturyzowaną.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 17 maja 2023 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

