Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy

Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.

Finalna wersja nowelizacji przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł skrócić okres amortyzacji. Ma to być możliwe przez zastosowanie indywidualnych stawek, jeżeli przedsiębiorca zainwestuje w wybudowanie budowli/budynku na terenie gminy z powiatu, w którym bezrobocie wynosi minimum 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce. Drugim warunkiem jest wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca w gminie na poziomie poniżej 100 proc. średniej dla kraju.

W praktyce jeśli bezrobocie w danym powiecie wynosi 120-170 proc. średniej krajowej, to okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat. Jeżeli jednak bezrobocie przekracza próg 170 proc., to okres amortyzacji ma być skrócony do co najmniej 5 lat.

Z preferencji, która stanowić będzie pomoc de minimis, korzystać mają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwe będzie indywidualne ustalenie stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych, które są budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami (z grupy 1 i 2 klasyfikacji). Przewidziane rozwiązania pozwolą na zastosowanie stawki amortyzacji nawet do 20 proc. rocznie przez okres 5 lat.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

