Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.

Przygotowany w resorcie finansów projekt zakłada poszerzenie zakresu preferencji o inne świadczenia oferowane przez tzw. sektor beauty, w tym niektóre usługi kosmetyczne.

„Stawką obniżoną w wysokości 8 proc. będą objęte określone zabiegi kosmetyczne, takie jak np.: pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy (które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej), wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs, przekłuwania uszu, związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu, w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi” – tłumaczą projektodawcy.

Od 1 kwietnia 2024 r. preferencja w postaci obniżonej stawki VAT na poziomie 8 proc. (zamiast 23 proc.) obejmować będzie także: – usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (PKWiU 96.02.13.0); – usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu (PKWiU ex 96.02.14.0); – pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02.19.0).

Po zmianach dojdzie do ujednolicenia stawki VAT na usługi w branży beauty, które są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKWiU 96.02.1.

Jak szacują projektodawcy, w obecnym roku zmiany będą skutkować spadkiem wpływów podatkowych państwa o ok. 128 mln zł. W kolejnych latach będzie to 207-234 mln zł rocznie. Przewiduje się, że w praktyce obniżenie VAT będzie mieć bezpośredni wpływ na ok. 16 tys. podatników czynnych VAT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 lutego 2024 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

Z projektem rozporządzenia i nowym załącznikiem można się zapoznać tutaj.

mp