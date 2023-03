Podatki 2024: Faktury w KSeF także z elementami fakultatywnymi

W ramach faktur ustrukturyzowanych możliwe będzie wprowadzanie elementów fakultatywnych, w tym m.in. danych specyficznych dla poszczególnych branż – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji dotyczącego obowiązkowego e-fakturowania i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Eksperci zwracają uwagę na to, że nie przedstawiono jeszcze nowej wersji schemy e-faktury, która byłaby dostosowana do aktualnego projektu.

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF ma zostać wprowadzony finalnie 1 lipca 2024 r. W zaktualizowanej wersji projektu nowelizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie do e-faktury elementów fakultatywnych, co umożliwi zawarcie na fakturze ustrukturyzowanej danych specyficznych dla poszczególnych branż. Chodzi również o elementy powszechnie występujące w obrocie gospodarczym, a w szczególności odnoszące się do warunków zawarcia transakcji. Jak podkreśla resort finansów, o wprowadzenie elementów fakultatywnych do schemy faktury apelowało w trakcie konsultacji środowisko przedsiębiorców.

„Zakres danych (tych obligatoryjnych) na fakturze ustrukturyzowanej nie ulega zmianie, natomiast zmianie ulegnie sposób dostępu do nich. W obligatoryjnym KSeF administracja będzie miała dostęp do danych z faktury praktycznie w czasie rzeczywistym oraz będzie mogła przetwarzać te dane w ujęciu indywidualnym (wobec konkretnego podatnika), jak i globalnym (na całej bazie danych e-faktur). Obecnie nie istnieje tak szybki dostęp do danych z faktury” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, opublikowanie nowego projektu w połowie marca br. sprawia, że zakładany plan uchwalenia nowych regulacji w połowie roku może być realny. Pewne wątpliwości budzi natomiast brak nowej wersji schemy e-faktury, która uwzględniałaby zmiany przewidziane w zaktualizowanym projekcie.

„Nadal oczekujemy na wydanie kolejnej wersji schemy e-faktury dostosowanej do zmian wynikających w nowego projektu. Podatnicy którzy rozważali rozpoczęcie prac związanych z KseF po opublikowaniu kolejnej wersji projektu otrzymali właśnie sygnał, że jest dobry moment na rozpoczęcie procesu wdrażania jednej z największych zmian w sposobie wystawiania faktur – wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 lutego 2023 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z nową wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp