Podatki 2024: Eksperci wskazują na najważniejsze problemy związane z KSeF

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdzie w życie w połowie 2024 r. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton przygotowali listę najważniejszych problemów związanych z KSeF, które mogą dotyczyć podatników wdrażających system. Lista obejmuje m.in. kwestie odnoszące się do różnych dat dokumentów, niezgodności e-faktur ze strukturą logiczną oraz załączników poza KSeF.

„Pomimo, że przepisy dotyczące KSeF nabrały już ostatecznego kształtu, wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Niewątpliwie jest to ostatni moment, by rozpocząć prace nad procesem wdrożenia KSeF” – oceniają eksperci Grant Thornton.

Problemy mogą dotyczyć np. różnych dat dokumentów w odniesieniu do KSeF. Eksperci wskazują, że wystawiający e-faktury podatnik będzie dysponować dwoma datami na dokumentach. Pierwsza data zostanie wskazana w systemie finansowo-księgowym podatnika, a druga data – istotna dla rozliczeń podatkowych – będzie datą przekazania faktury do KSeF.

„Z praktycznego punktu widzenia mogą pojawić się rozbieżności między tymi datami (np. w razie odrzucenia faktury przez KSeF albo przy opóźnieniach w przyjmowaniu paczek faktur). W konsekwencji może to rodzić problemy z prawidłowym wykazaniem obowiązku podatkowego w VAT i ustaleniem momentu powstania przychodu w PIT/CIT, w także z obliczaniem kursu walutowego” – tłumaczy Grant Thornton.

Problematyczne sytuacje mogą dotyczyć też niezgodności e-faktury ze strukturą logiczną systemu. Chodzi o to, że jeśli dana faktura będzie niezgodna ze strukturą, to KSeF odrzuci ją po stwierdzeniu jakiegokolwiek błędu, nie informując przy tym podatnika, gdzie pojawił się błąd. Za kłopotliwe eksperci uznają ponadto to, że do KSeF nie będzie można przesyłać dodatkowej dokumentacji, w tym różnych załączników przekazywanych do tej pory kontrahentom razem z fakturami.

Na liście potencjalnych problemów znalazły się również m.in. kwestie dotyczące nadawania uprawnień, faktur zakupowych, awarii i przesyłania e-faktur do systemu, a także weryfikowania e-faktur z wykorzystaniem kodów QR.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1598).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp