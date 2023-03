Podatki 2024: Co zmienia nowa wersja projektu dotyczącego KSeF?

Wejście w życie obligatoryjnego e-fakturowania i obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma zostać opóźnione do 1 lipca 2024 r. – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów zdecydowało się też na szereg innych korekt i poprawek względem pierwotnego projektu. Dodatkowe pół roku na wdrożenie zmian otrzymają podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT. System nie obejmie faktur konsumenckich.

System KSeF działa na dobrowolnych zasadach od 1 stycznia 2022 r. Aktualnie e-faktura jest traktowana – obok faktur papierowych i faktur elektronicznych – jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Finalnie obligatoryjne e-fakturowanie i obowiązek korzystania z KSeF mają zostać wprowadzone 1 lipca 2024 r.

„Wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. Jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację tych dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych” – wskazuje resort finansów.

Aktualna wersja projektu przewiduje wydłużenie do 1 stycznia 2025 r. terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z podatku VAT. Jeszcze do 31 grudnia 2024 r. wystawiane w dotychczasowej formie będą mogły być faktury z kas fiskalnych. Równocześnie do końca 2024 r. paragon fiskalny z NIP ma być uznawany jak faktura uproszczona.

Jedną z ważniejszych zmian jest też przyjęcie, że faktury konsumenckie (b2c) nie będą objęte systemem KSeF. Wyłączenie ma dotyczyć również biletów spełniających funkcję faktury (paragony na płatnych autostradach) oraz faktur wystawianych w ramach procedur OSS i IOSS.

„W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline” – tłumaczą projektodawcy.

W ramach poprawek przewidziano także m.in. liberalizację sankcji, z opóźnieniem ich stosowania o pół roku, a także likwidację not korygujących.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 lutego 2023 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z nową wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

