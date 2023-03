Podatki 2023: Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT

Resort finansów zmieni przepisy rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Regulacje zostaną dostosowane do zmian w ustawie o VAT, które odnoszą się do czasowego mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (tzw. reverse charge) w obszarze dostaw gazu i energii, a także świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym. Nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem kwietnia br.

Projektowane modyfikacje mają charakter epizodyczny i odnoszą się do kwestii wykazywania w plikach JPK_VAT z deklaracją dokonanych w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r. dostaw gazu w systemie gazowym, dostaw energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym.

„Proponuje się wprowadzenie przepisu epizodycznego § 11b regulującego wykazywanie takich dostaw i świadczenia usług w JPK_VAT z deklaracją, tj. zgodnie z § 4 pkt 1 lit. m, § 5, § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e oraz § 11 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, które dotyczą reverse charge” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 22 marca 2023 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp