Podatki 2023: Ważny wyrok ws. VAT i wydania towarów wskutek oszustwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok dotyczący podatku VAT oraz wydania towarów na skutek oszustwa. Sędziowie uznali, że zdarzenie polegające na dostarczeniu towaru do miejsca, gdzie doszło w efekcie wprowadzenia w błąd spółki do kradzieży towaru, nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W wyroku z 19 września 2023 r. (sygn. akt – I SA/Wr 84/23) WSA we Wrocławiu odniósł się do sprawy spółki, która otrzymała dwa zamówienia na dostawy towarów. Towary te zostały dostarczone, ale po upływie terminu zapłaty pierwszej faktury należność nie została zapłacona. Później po wielu nieudanych próbach kontaktu okazało się, że oszust podszył się pod faktycznego klienta. Poszkodowana w tym przypadku spółka chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji doszło do dostawy towarów, która byłaby opodatkowana podatkiem VAT.

W orzeczeniu WSA we Wrocławiu uchylił w całości interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i zasądził od dyrektora KIS zwrot kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej.

Sąd wskazał, że zdarzenie polegające na dostarczeniu towaru do miejsca, gdzie towary zostały w efekcie wprowadzenia w błąd spółki skradzione, nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak przy tym podkreślono, w takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem. Sędziowie tłumaczą, że w konsekwencji – jeśli do wydania towarów doszło wskutek oszustwa i towarem tym dysponował niezidentyfikowany podmiot, który wszedł w ich posiadanie w warunkach wskazujących na popełnienie przestępstwa, nie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

mp