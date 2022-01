Podatki 2022: Nowy pakiet obniżek VAT już w lutym

Już z początkiem kolejnego miesiąca w życie wejść ma tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0, w ramach której przewidziano obniżkę stawek podatku VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, nawozy i gaz LPG. Pakiet obniżający podatki jest warty w sumie 15 mld zł i ma złagodzić skutki rosnących cen. Przewidziane w projekcie obniżki VAT będą dotyczyć okresu od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

„Celem czasowych obniżek stawek podatku VAT na przedmiotowe towary jest zahamowanie wzrostu cen na te towary, a zatem również pomoc w walce ze skutkami inflacji. Można założyć, że zredukowanie stawek podatku VAT na wskazane towary powinno przyczynić się do poprawy sytuacji rodzin i gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych skutkami gwałtownie rosnących cen” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pakiet obniżek VAT obejmie następujące kategorie produktów: żywność i napoje objęte stawką podatku VAT 5 proc. – stawka spadnie do 0 proc.; paliwa silnikowe (olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna silnikowa, gaz skroplony LPG) – stawka spadnie z 23 proc. do 8 proc.; nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – stawka spadnie z 8 proc. do 0 proc.; gaz ziemny – stawka spadnie do 0 proc.; energia elektryczna – stawka spadnie do 5 proc.; energia cieplna – stawka spadnie do 5 proc.

Przewiduje się, że obniżki pozwolą zmniejszyć tzw. szczyt inflacyjny o ok. 1-1,5 pkt proc. W sumie zmiany mają pozwolić Polakom na zaoszczędzenie niemal 15 mld zł.

Nowa tarcza jest stosunkowo pozytywnie oceniana przez środowisko biznesowe, które uważa pakiet za krok w dobrym kierunku.

„Obniżka podatków to dobry kierunek, lecz w dalszym ciągu nie stanowi ona adekwatnej i wystarczającej odpowiedzi na narastający problem inflacji. Obniżki mają mieć charakter czasowy, zatem po upływie 6 miesięcy inflacja prawdopodobnie ponownie przyspieszy. Polska potrzebuje niższych podatków wprowadzonych na stałe, tymczasem przez ostatnie lata dobrej sytuacji gospodarczej spotykaliśmy się ze stałym wzrostem obciążeń publicznych z jednej strony, a z drugiej z wprowadzaniem rekordowych transferów z budżetu państwa napędzających konsumpcję. Odpowiedź na zagrożenie wynikające z rosnącej inflacji musi być zatem złożona i wielowątkowa” – ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt trafił do Sejmu 11 stycznia 2022 r.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

