Podatki 2022: Nowe rozporządzenia ws. informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia resortu finansów ws. informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Przepisy w zakresie przekazywania danych i informacji zostaną dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe regulacje zaczną obowiązywać pod koniec września br.

Nowe rozporządzenia uwzględniają zmiany ustawowe, których celem jest zapewnienie dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Pakiet zmian obejmuje m.in. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych, a także określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

„Raportowanie cen transferowych umożliwi pozyskanie odpowiedniego rodzaju informacji potrzebnych do analiz ekonomicznych i statystycznych oraz analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w celu efektywnego typowania podmiotów do kontroli oraz pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu” – wskazuje resort finansów.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, wprowadzane zmiany mają ułatwić walkę z nieuczciwą konkurencją, która wykorzystuje m.in. raje podatkowe dla korzyści podatkowych, oraz zminimalizować ryzyko budowy przewag konkurencyjnych przez firmy niestosujące zasady ceny rynkowej.

Zmiany wprowadzają rozporządzenia Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r.: – w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1923); – w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1934).

Nowe rozporządzenia wejdą w życie 28 września 2022 r.

Z nowym rozporządzeniem ws. podatku PIT można się zapoznać tu, a rozporządzenie dotyczące podatku CIT jest dostępne tutaj.

mp